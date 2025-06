CrowdStrike annonce l’intégration de Falcon® Cloud Security aux microservices universels LLM NIM de NVIDIA et à NeMo Safety

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CrowdStrike annonce l’intégration de Falcon® Cloud Security aux microservices universels LLM NIM de NVIDIA et à NeMo Safety, offrant une protection complète du cycle de vie de l’IA et de plus de 100 000 modèles de langage (LLM) en collaboration avec NVIDIA.

Grâce à cette nouvelle intégration, CrowdStrike renforce la protection des usines d’IA d’entreprise de NVIDIA. Les clients peuvent désormais exécuter et faire évoluer en toute sécurité divers modèles LLM dans des environnements hybrides et multi-cloud dès le premier jour. De la phase de construction, à l’exécution, jusqu’à la gestion des postures de sécurité, la plateforme Falcon® de CrowdStrike sécurise chaque étape de l’innovation en IA propulsée par NVIDIA.

Les entreprises peuvent compter sur NVIDIA Enterprise AI Factory avec la sécurité CrowdStrike pour disposer du matériel et des logiciels nécessaires à la création, au déploiement et à l’exécution d’applications d’IA et de LLM avec rapidité et maîtrise. Le conteneur microservice universel NVIDIA NIM pour LLM simplifie le passage du développement à la production en regroupant une large gamme de LLM, ouverts et spécialisés, sous forme de microservices. Cela permet un déploiement rapide et évolutif pour une inférence haute performance dans des environnements hybrides et multi-cloud, y compris ceux répondant à des exigences de souveraineté en matière d’IA.

À mesure que les LLM passent en production, les risques liés à l’IA augmentent, exposant les modèles à des menaces telles que l’empoisonnement des données, les altérations et les fuites de données sensibles. La plateforme Falcon s’intègre à NVIDIA NIM pour offrir une protection de bout en bout, en surveillant le comportement à l’exécution et en permettant une détection et une réponse pilotées par l’IA, entraînées sur des milliards d’événements de sécurité quotidiens et sur des renseignements issus du terrain. Grâce à Falcon Cloud Security, les organisations bénéficient d’une protection avant le déploiement via des capacités telles que AI-SPM, l’analyse des modèles d’IA et la détection d’IA fantôme, permettant d’identifier et d’atténuer les risques avant la mise en ligne des modèles. Ces fonctionnalités fournissent également des renseignements sur les menaces, intégrés aux workflows de sécurité NeMo de NVIDIA, aidant les entreprises à évaluer et renforcer la sécurité de leurs modèles fondamentaux à mesure qu’elles développent de nouvelles applications d’IA. Associée à des services experts comme CrowdStrike AI Red Team et Falcon® Adversary OverWatch, la plateforme Falcon sécurise chaque étape de l’innovation en IA du code au cloud, dans des environnements hybrides et multi-cloud.