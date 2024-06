CrowdSec renforce gratuitement la sécurité des organisations françaises à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

juin 2024 par Marc Jacob

Alors que la France se prépare au pic de cybercriminalité attendu lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, CrowdSec annonce qu’il fournira un accès gratuit à sa liste de plusieurs milliers d’adresses IP agressives ciblant les entités françaises afin de leur garantir la meilleure protection possible. La liste CrowdSec Intelligence Paris 2024 peut ainsi être intégrée à n’importe quel pare-feu en quelques minutes et sans aucune modification de l’infrastructure existante. Elle contient des milliers d’adresses IP parmi les plus agressives ciblant spécifiquement les organisations locales et permettra de protéger les intérêts français et de réduire - jusqu’à 80 % - le volume d’alertes au niveau des centres opérationnels de sécurité (SOC). Les IP les plus malveillantes sont en effet responsables de la majorité des alertes touchant le territoire.

« En tant qu’expert français, il est de notre responsabilité de contribuer à garantir la sécurité de nos organisations locales face à la vague de menaces annoncée. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir gratuitement nos informations ultra-qualifiées sur les menaces », déclare Philippe Humeau, PDG et fondateur de CrowdSec. « La liste CrowdSec Intelligence Paris 2024 regroupe les milliers d’adresses IP considérées comme les plus actives au cours des 30 derniers jours et identifiées comme ciblant plus particulièrement les intérêts français. Nous pensons que celles-ci tenteront de profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour attaquer largement les organisations françaises. C’est pourquoi nous voulons aider toutes celles qui souhaitent se sécuriser en leur permettant de prévenir les cyberattaques potentielles et de maintenir une sécurité solide tout au long de l’événement. »

Disponible dès à présent, la liste d’IP malveillantes sera constamment mise à jour durant l’intégralité de la période des Jeux. Elle est accessible via la console CrowdSec en créant un compte gratuit et en sélectionnant une méthode d’abonnement. Elle peut ensuite être intégrée à n’importe quel pare-feu - aussi bien ceux des principaux fournisseurs que les solutions open source - ou déployée sur les CrowdSec Security Engines.

« Cette initiative montre notre soutien inconditionnel aux organisations françaises. Elle leur offre l’accès à des données d’une précision et d’une fiabilité inégalées pour les aider à conserver un haut niveau de sécurité », précise Jérôme Clauzade, Chief Product Officer de CrowdSec. « La liste CrowdSec Intelligence Paris 2024 peut renforcer la sécurité du périmètre et aider l’entreprise à se défendre contre l’exploitation d’attaques de grande envergure. J’encourage également les organisations à patcher correctement leurs systèmes et à mettre en œuvre une politique de sécurité multicouche pour optimiser la protection globale de leur infrastructure. »