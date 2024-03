Crédit Agricole S.A. et l’École polytechnique inaugurent la Chaire « Intelligence artificielle de confiance et responsable »

mars 2024 par Marc Jacob

Crédit Agricole S.A., l’École polytechnique et la Fondation de l’École polytechnique lancent la Chaire internationale d’enseignement et de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) de confiance et responsable, afin de contribuer au développement de systèmes basés sur l’intelligence artificielle qui soient sécurisés, éthiques et robustes. La nouvelle Chaire a été inaugurée le 26 mars 2024 par Laura Chaubard, Directrice générale et Présidente par intérim de l’École polytechnique, Olivier Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque Universelle, et Jean-Paul Cottet, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique.

Soutenu par le DataLab du Crédit Agricole, le programme aura pour objectif de contribuer au développement de systèmes basés sur l’intelligence artificielle de confiance[1], éthiques, robustes, sécurisés et durables. Sonia Vanier, chercheuse au Laboratoire d’informatique de l’École polytechnique (LIX*), est responsable de la Chaire.

Le projet de recherche s’articule autour de deux grands axes. Il portera d’une part sur de nouvelles pistes d’amélioration pour des systèmes d’IA plus fiables, à travers une approche hybride entre plusieurs disciplines et mettant à contribution différentes communautés de recherche : l’IA symbolique, la recherche opérationnelle, l’IA connexionniste et l’apprentissage automatique. L’intégration dans ces systèmes des raisonnements et des valeurs issus des connaissances métiers des équipes opérationnelles permettront la construction de modèles menant à une prise de décision juste et cohérente vis-à-vis des cas d’usage. Pour atteindre une IA de confiance1, il s’agira de détecter et corriger les biais présents dans les données d’entrainement et risquant d’être reproduits par l’IA. Un autre point clé sera de développer des modèles dont on puisse facilement interpréter le cheminement, et avec un résultat explicable auprès des utilisateurs.

D’autre part, le projet vise à aboutir à une IA plus responsable d’un point de vue environnemental. Les dernières technologies, comme les récents modèles d’IA générative et les larges modèles de langage, nécessitent de plus en plus de données, de temps de calcul, et de ressources informatiques et énergétiques. Dans ce contexte, le projet vise à limiter cet impact environnemental, à travers la mise en place d’IA à moindre impact environnemental, et la conception d’algorithmes d’IA pour des applications à impact positif, par exemple pour l’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments (connectés).

« Cette chaire, lancée avec Crédit Agricole S.A., permettra de créer un groupe de travail pluridisciplinaire réunissant chercheurs académiques et industriels autour des nouveaux enjeux de l’intelligence Artificielle. La synergie entre les équipes de notre laboratoire le LIX, nos partenaires académiques et industriels et nos étudiants permettra de développer de nouvelles approches pour exploiter au mieux la puissance des IA tout en prévenant les risques. L’IA bouleverse notre monde, nous ne sommes qu’au début de ces révolutions technologiques qui ne doivent pas être craintes mais être comprises » ajoute Sonia Vanier, porteuse et responsable scientifique de la nouvelle Chaire.