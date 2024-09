Crayon reconnu comme un leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner® pour les services managés de gestion des actifs logiciels

septembre 2024 par Marc Jacob

Crayon se félicite d’être classé pour la cinquième fois dans ce Magic Quadrant de Gartner. Ce rapport est considéré comme une ressource de référence pour les entreprises lors du choix d’un partenaire de services managés SAM (Software Asset Management).

Crayon reconnu pour sa vision globale des services SAM

Pour les entreprises, il peut être difficile de s’y retrouver dans les offres évolutives des différents éditeurs de logiciels. L’équipe de Crayon, composée de plus de 2 000 experts en conseil en logiciels et en cloud dans le monde entier, compte parmi les plus expérimentés en matière de services de gestion des actifs logiciels. Ils aident nos clients à maximiser le retour sur investissement en optimisant l’utilisation et en garantissant une conformité rigoureuse de leurs licences logicielles.

L’IA en pleine expansion

Gartner reconnaît dans son rapport que « les responsables du sourcing, des achats et de la gestion des fournisseurs, confrontés à la complexité des offres et à l’utilisation croissante de logiciels et de solutions dématérialisées, sont à l’origine d’une utilisation accrue des services managés. »

De plus, dans ses hypothèses de planification stratégique, Crayon indique : « d’ici 2028, les organisations qui exploitent l’intelligence artificielle générative (GenAI) des Managed Services Providers pour leurs solutions SAM réaliseront une réduction de coûts de 25 % supplémentaire et amélioreront la précision de leurs données de 50 %. » Avec son centre d’excellence sur les données et l’IA, qui fête son 10e anniversaire en 2024, Crayon est bien placé, ayant déjà ajouté la GenAI à ses offres SAM et FinOps, démontrant ainsi sa capacité d’innovation et sa volonté de moderniser en continu ses pratiques SAM.

Aux côtés de Crayon dans le Magic Quadrant, on note également la présence en tant que leader d’Anglepoint, une société indépendante détenue majoritairement par Crayon.