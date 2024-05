Covage renforce sa direction et nomme Eric Haberer, Directeur de l’Organisation & du Système d’Information et Christophe Coudeiras, Directeur Réseau

mai 2024 par Marc Jacob

Covage est spécialisé depuis plus de 20 ans dans le déploiement et l’installation de solutions fibre, permettant à plus de 200 opérateurs de services de bénéficier d’offres de connectivité adaptée répondant spécifiquement aux attentes des entreprises.

Pour accompagner son développement, Covage nomme Éric Haberer au poste de Directeur de l’Organisation et du Système d’Information ainsi que Christophe Coudeiras à celui de Directeur Réseau.

Éric Haberer - Directeur de l’Organisation & du Système d’Information

Eric Haberer, âgé de 59 ans est diplômé de l’école Télécom Paris. Il débute sa carrière à la Direction des Systèmes d’Information (SI) au ministère de la Défense et intègre ensuite SFR, pour prendre en charge le volet SI d’un grand plan de transformation des fonctions centrales des BU B2C puis B2B. Il y restera plus de 20 ans, occupant notamment depuis 2021 le poste de Directeur du SI & des Services Télécoms de la BU SFR Business, où il avait en charge le programme de transformation du SI.

Eric Haberer rejoint Covage en tant que Directeur de l’Organisation & du Système d’Information pour optimiser les processus opérationnels, superviser la conception et la réalisation des projets majeurs associés, ainsi que pour piloter la mise en œuvre et le maintien opérationnel des prestations produites.

Christophe Coudeiras - Directeur du Réseau

Christophe Coudeiras âgé de 52 ans possède une expérience de plus de 25 ans dans l’univers des télécoms. Il débute sa carrière au sein de PATCOM, AXA, rejoint en 2000 LDCOM et ainsi successivement 9TELECOM, 9CEGETEL et SFR, où il occupait depuis 2022 le poste de Directeur du Réseau Mobile.

Au sein de Covage, Christophe Coudeiras sera chargé, en qualité de Directeur du Réseau, de superviser et d’optimiser l’ensemble des infrastructures et des opérations liées au réseau de l’entreprise. Il aura également pour mission de piloter le déploiement des services fournis aux clients et de garantir leur fiabilité.