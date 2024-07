Covage ouvre un nouveau réseau fibre dédié aux entreprises au sein du Grand Paris

juillet 2024 par Marc Jacob

Répondre aux besoins spécifiques du Grand Paris

Ce déploiement de grande ampleur a débuté en octobre 2023, et a nécessité l’installation de 390 kilomètres de fibre optique sur les départements suivants : Yvelines (78), Essonnes (91), Val d’Oise (95) et Oise (60). Grâce à ce déploiement, Covage garantit un accès à son réseau aux 50 000 entreprises désormais éligibles.

“Ces zones très denses abritent beaucoup d’entreprises et ont donc des besoins de connexion importants. Le très haut débit garanti par les offres FTTO est donc à privilégier, pour que chaque entreprise puisse se focaliser sur sa croissance en toute sérénité, sans se soucier du débit.” explique Christophe Coudeiras, Directeur du Réseau Covage.

Accompagner les entreprises dans leur migration vers la fibre

Alors que la fermeture du cuivre (ADSL) s’accélère, de nombreuses entreprises françaises accusent encore d’importants retards dans leur transformation digitale et dans l’accès à des offres très haut débit.

Pour accompagner au mieux les entreprises dans cette transition et répondre à leurs besoins en connectivité et digitalisation, il appartient aux opérateurs de service et aux acteurs des télécoms - tels que Covage, de développer des solutions adaptées. Cela inclut la mise en place d’infrastructures modernes et fiables, des formations spécifiques et un soutien continu pour assurer une transition fluide et efficace vers le tout numérique.

L’offre FTTO de Covage permet à toutes les entreprises éligibles de se raccorder à la fibre et d’accéder au réseau très haut débit. Grâce à la fibre optique, elles bénéficient d’un débit symétrique garanti et quasi illimité, idéal pour répondre aux besoins croissants en bande passante. De plus, Covage assure l’évolutivité de ses réseaux, permettant aux entreprises de s’adapter facilement aux évolutions technologiques et à l’augmentation de leurs besoins. Enfin, la sécurisation des liens est renforcée par une redondance réseau, garantissant une continuité de service optimale.