Corning Optical Communications remporte le prix de l’innovation FTTH 2025

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les produits multifibres avec technologie Pushlok® de Corning, qui constituent des avancées récentes dans sa gamme primée de solutions de connectivité Evolv® , ont été développés pour répondre à certains des défis les plus urgents de l’industrie, en offrant une solution FTTP préconnectorisée qui simplifie l’installation de la fibre en minimisant la complexité, en réduisant le temps de travail et en offrant une conception évolutive et compacte. Elle garantit fiabilité et performance et convient à divers scénarios de déploiement.

En rationalisant et en accélérant les déploiements, cette technologie permet de réaliser d’importantes économies et aide les opérateurs de réseau à atteindre leurs objectifs de développement durable. Ces avantages en matière de développement durable sont particulièrement importants, compte tenu des réglementations européennes telles que la directive sur les rapports de développement durable des entreprises (CSR), qui exigent la preuve d’initiatives de développement durable tout au long de la chaîne de valeur. Par exemple, les terminaux Multifiber Evolv® comprennent une nouvelle version « sans embout » qui réduit le matériau d’emballage jusqu’à 65 % par assemblage, ce qui permet d’augmenter jusqu’à 200 % la quantité de produits par palette d’expédition.

Corning a toujours démontré son engagement à créer des solutions de fibre optique de pointe qui améliorent la connectivité mondiale. Cet engagement est récompensé par des prix internationaux prestigieux, tels que le récent iF DESIGN AWARD pour le FRECAP 2 Closure de l’entreprise.