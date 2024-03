Corning élargit son portefeuille de solutions de connectique Evolv®

mars 2024 par Marc Jacob

Corning Incorporated présente sa technologie de pointe Multifiber Pushlok™, la dernière avancée de son portefeuille primé de solutions de connectivité Evolv®. En simplifiant et en accélérant les déploiements, cette technologie permet de réaliser d’importantes économies et aide les opérateurs de réseaux à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Multifiber Pushlok est une technologie de connecteur "stick-and-click" qui s’appuie sur l’expérience de Corning qui a déjà aidé les opérateurs à atteindre plus de 100 millions de foyers dans le monde. Ce connecteur compact et dense en fibres permet aux opérateurs de déployer plus de fibres dans des espaces plus restreints, ce qui est essentiel étant donné l’augmentation de l’utilisation des données. Il s’agit d’une caractéristique essentielle de la nouvelle gamme de solutions Evolv, qui élimine les tâches d’épissurage sur le terrain pour aider les installateurs à connecter les foyers et les entreprises de manière plus efficace.

La dernière technologie « Multifiber Pushlok » permet trois innovations de connectivité renforcée :

• Les assemblages de câbles Evolv® avec la technologie Multifiber Pushlok™ ajoutent de la flexibilité à l’architecture du réseau grâce à une variété de tailles et d’options de densité. Le retour tactile et sonore de Multifiber Pushlok simplifie l’installation des assemblages de câbles.

• Les terminaux Evolv® avec la technologie Multifiber Pushlok™ offrent une nouvelle solution sans raccord qui soutient les objectifs de durabilité des opérateurs en réduisant jusqu’à 65 % les matériaux d’emballage par assemblage, ce qui aide à minimiser les déchets, tout en maximisant l’efficacité des expéditions, avec jusqu’à 200 % de produits en plus par palette.

• Evolv® FlexNAP™ avec la technologie Multifiber Pushlok™ dispose d’une préconnectorisation afin de s’adapter aux emplacements spécifiques à chaque client des opérateurs de réseau. En réduisant la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre qualifiée pour le déploiement, le système permet de réaliser des économies allant jusqu’à 15 € par maison raccordée par rapport aux méthodes de raccordement traditionnelles. Le nouveau système de câble RPX® s’intègre parfaitement dans une conduite de 32 millimètres, une avancée par rapport aux solutions existantes limitées aux conduites de 51 millimètres. Cela permet de réaliser des économies sur les matériaux des conduites et de réduire jusqu’à 50 %1 l’empreinte carbone des opérateurs. De plus, la nouvelle technologie de capuchons anti-poussière intégré détectable permet aux opérateurs de localiser rapidement le système en cas d’installation enfouie, ce qui permet de gagner un temps précieux en cas de dépannage du réseau, résultant en une plus grande efficacité opérationnelle.