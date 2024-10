Converteo obtient le statut de Select Tier Partner de Snowflake

octobre 2024 par Marc Jacob

L’intégration de Converteo et Snowflake offre des résultats significatifs en termes de rapidité de mise en valeur pour alimenter des cas d’usage marketing. Avec la plateforme de Snowflake, Converteo peut désormais proposer à ses clients des insights plus approfondis, une plus grande évolutivité et une agilité inégalée. Cette collaboration illustre l’engagement de Converteo à aider les entreprises à exploiter la puissance des données pour stimuler l’innovation et le succès.