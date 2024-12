Conseils pour faire évoluer votre stratégie de base de données dans le secteur public en 2025

décembre 2024 par Krishna Sai, vice-président senior Technologie et Ingénierie chez SolarWinds

Les organismes publics sont conscients des grandes quantités de données qu’ils génèrent et des différentes façons dont ces données peuvent être exploitées pour améliorer les services aux citoyens. La technologie d’apprentissage profond, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (AA) pour imiter l’apprentissage et la prise de décision des êtres humains, est un outil essentiel afin de trouver des informations sur les données et de stimuler l’innovation. Par exemple, le ministère de l’Intérieur pourrait utiliser la technologie d’apprentissage profond pour rationaliser des tâches complexes telles que le traitement des demandes de visa et de carte de séjour, et améliorer ainsi la productivité des employés, puis accélérer les prises de décision relatives aux visas. Dans le même temps, les contrôleurs aériens pourraient tirer parti de l’apprentissage profond pour prévoir plus précisément les pics de congestion à court terme dans les aéroports très fréquentés, ce qui permettrait d’améliorer la sécurité et l’efficacité du système de l’espace aérien national.

Alors que les organismes publics étudient comment tirer profit de la technologie d’apprentissage profond, c’est aux gestionnaires de bases de données de commencer à s’y préparer. Voici quatre éléments clés à prendre en compte pour la gestion des bases de données à l’ère du Big Data et de l’apprentissage profond.

Renforcer les bases de données

La réussite des initiatives d’apprentissage profond repose sur des données réelles de haute qualité et sur des bases de données toujours très performantes. Alors que l’IA peut traiter des ensembles de données énormes à des vitesses sans précédent, les bases de données du secteur public doivent être en mesure de prendre en charge les exigences de traitement complexes nécessaires à l’extraction d’informations exploitables.

Pour répondre aux exigences croissantes des algorithmes d’IA avancés et de l’apprentissage profond, les équipes informatiques du secteur public doivent planifier et exécuter des stratégies efficaces pour leurs données et leurs bases de données. Il pourrait s’agir de passer à des bases de données plus performantes et plus efficaces, dotées d’un débit illimité, d’une puissance de traitement modulable et d’un temps de latence nul.

Exploiter le cloud

Les gestionnaires de bases de données se tournent de plus en plus vers les services de bases de données hébergés dans le cloud pour gérer les grandes quantités de données que les entreprises publiques génèrent et collectent. Contrairement aux centres de données sur site, les solutions cloud sont moins limitées par les exigences opérationnelles et techniques. Cela signifie que les bases de données hébergées dans le cloud peuvent évoluer plus rapidement et plus facilement pour traiter des quantités croissantes de données. Lorsqu’elles sont gérées efficacement, les bases de données hébergées dans le cloud peuvent également aider les entreprises à optimiser leurs dépenses informatiques et à améliorer les performances de l’ensemble de la pile technologique.

Ne pas exclure les environnements sur site pour autant

Cependant, des facteurs tels qu’une économie incertaine, des contraintes budgétaires et des coûts de migration initiaux élevés incitent certains organismes du secteur public à ne pas investir dans les solutions cloud. Et c’est un choix qui peut se justifier. En réalité, toutes les charges de travail des bases de données ne s’exécutent pas de manière optimale dans le cloud, et la migration peut introduire des complexités inutiles. En outre, les pressions inflationnistes ont eu un impact sur certains modèles cloud de paiement à l’usage, faisant des solutions de base de données sur site une option attrayante et fiable.

Le choix de l’observabilité, quel que soit l’environnement

Les équipes de direction des administrations publiques doivent gérer les problèmes de coût, de productivité et d’efficacité, qu’elles privilégient les bases de données hébergées dans le cloud ou sur site. C’est là que la technologie de l’observabilité peut faire la différence.

En mettant en œuvre l’observabilité, les professionnels de l’informatique peuvent obtenir une vue d’ensemble de l’environnement informatique et des bases de données, qu’il s’agisse d’un environnement sur site, dans le cloud ou hybride. La technologie d’observabilité permet de découvrir et de cartographier le patrimoine de données et de fournir des mesures d’intégrité et de performance quotidiennes. La collecte de données à la seconde près permet aux équipes d’identifier les problèmes liés à une erreur ou à une panne, en accélérant ainsi l’analyse des causes profondes et la résolution des problèmes. Grâce à l’observabilité, les équipes chargées des bases de données peuvent contribuer à garantir le succès des implémentations de l’apprentissage profond, ce qui permet au secteur public de répondre plus efficacement aux besoins de ses citoyens.