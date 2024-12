Connect to What’s Possible : Belden lance une nouvelle plateforme de marque d’entreprise

décembre 2024 par Marc Jacob

Belden dévoile une nouvelle identité de marque qui confirme la transformation de l’entreprise en un fournisseur de solutions complètes d’infrastructure de réseau et de données. Ces solutions jouent un rôle essentiel pour relever les défis de l’automatisation et de l’infrastructure intelligente dans tous les secteurs d’activité et aident les clients à éviter les connexions manquées dans leurs réseaux et leurs données. Le repositionnement de la marque souligne l’évolution de Belden par le biais d’un nouveau message, d’un nouveau logo, d’une identité visuelle actualisée et d’un site web remanié.

Dans un monde de plus en plus dépendant de l’information, les connexions réalisées par Belden sont vitales. Elles permettent à des systèmes et à des réseaux disparates de communiquer entre eux, ainsi qu’aux personnes et aux technologies de travailler ensemble en harmonie. Ces connexions constituent également un lien entre ce qui existe et ce qui pourrait exister, débloquant de nouvelles possibilités et permettant des innovations à la fois grandes et petites.

La mise à jour de la plateforme de marque de Belden a été un processus global. Près de 500 participants du monde entier, employés, partenaires et clients de Belden, ont apporté une contribution essentielle à la nouvelle définition de l’objectif et de la vision Belden.