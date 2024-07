Congestion des réseaux grand public, risques cyber, risques de dégradation physique : CELESTE alerte sur les menaces que les JO font peser sur l’informatique et la connexion des TPE et PME françaises

juillet 2024 par Celeste

CELESTE alerte sur les risques considérables que posent les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour l’accès des TPE et PME françaises aux réseaux numériques. Avec l’afflux massif de visiteurs et l’augmentation exponentielle du trafic internet, les infrastructures actuelles pourraient ne pas suffire à garantir la continuité des services essentiels pour les TPE et PME qui ont trop souvent recours aux réseaux grand public (connexions FTTH, abonnements particuliers, pas de Garantie de Temps de Rétablissement du service, pas de redondance, etc.).