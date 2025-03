CONEXIO TELECOM REJOINT LE GROUPE INHERENT QUI RENFORCE AINSI SA PRÉSENCE EN OCCITANIE

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Cette acquisition permet au groupe inherent de renforcer son ancrage territorial tout en proposant des solutions adaptées et personnalisées pour répondre aux enjeux spécifiques des TPE, PME et collectivités. Opérateur de services et intégrateur de solutions de télécommunications basé en Occitanie, CONEXIO Telecom accompagne les petites entreprises, industries et entités publiques de la région dans la mise en place et le développement de leurs infrastructures réseaux, et de leurs moyens de communication.

CONEXIO Telecom, proximité territoriale au cœur de la stratégie

Fondé en 2017 par son président Robin ROUSSEL, qui devient actionnaire d’inherent, CONEXIO Telecom est un opérateur télécom B2B majeur et reconnu de la région Occitanie. CONEXIO Telecom propose des solutions de connectivité et de télécommunication adaptées aux besoins et usages des entreprises et collectivités de la région, en particulier les TPE et PME.

Présent à Béziers, Montpellier et Perpignan, CONEXIO Telecom compte plus de 1 000 clients. L’engagement client des collaborateurs de l’entreprise s’est traduit ces dernières années par une forte croissance, de l’ordre de 30% par an.

Le groupe inherent accélère son développement en Occitanie

Après l’intégration en début d’année de devensys cybersecurity, société experte en cybersécurité basée à Montpellier, inherent renforce sa présence en Occitanie. Les agences de CONEXIO Telecom complètent les implantations inherent de Montpellier, Toulouse, Pamiers et Auch. Avec l’intégration de CONEXIO Telecom, le groupe inherent consolide sa position sur le marché des services de télécommunication B2B et son maillage territorial, avec 45 agences à travers la France.

Les clients du groupe inherent pourront bénéficier d’un éventail d’offres télécom adaptées aux TPE, PME et petites collectivités et d’un vrai savoir-faire des équipes CONEXIO Telecom pour répondre à leurs enjeux. Inherent permettra à CONEXIO Telecom de compléter son catalogue par des solutions IT et cybersécurité dans la perspective d’une offre de services complète, à 360°. Fort de sa présence dans la région, inherent prévoit l’ouverture de nouvelles agences pour consolider son ancrage en Occitanie. Cet ancrage se traduit également par l’engagement du groupe auprès des clubs de rugby de la région, sport dont les valeurs sont partagées par inherent. Ainsi le groupe est partenaire du MHR, du Stade Toulousain, de l’USAP, de Colomiers, et du RCM, et sponsor maillot de l’ASBH.

“Le groupe inherent a pour ambition de s’adresser à toutes les entreprises et collectivités, quelle que soit leur taille et leur localisation, en alliant proximité et performance. L’intégration de CONEXIO Telecom s’inscrit pleinement dans cette dynamique et nous permet d’élargir notre présence sur le territoire occitan. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir au sein du groupe ces nouvelles équipes qui nous aideront à poursuivre notre croissance tout en étant au service de la réussite des acteurs publics et privés dans les territoires” déclare Pierre-Jean BEYLIER, président du groupe inherent.

“Rejoindre le groupe inherent nous offre les ressources financières et humaines nécessaires pour accélérer la réalisation de nos ambitions et développer notre segment de marché à l’échelle nationale. Ce rapprochement nous permet aussi d’élargir notre portefeuille de solutions avec notamment des offres IT et cybersécurité pour toujours mieux accompagner nos clients dans leur transition numérique. Nous confirmons ainsi notre ADN, fondé sur une offre alliant qualité et proximité” ajoute Robin ROUSSEL, président fondateur de CONEXIO Telecom.