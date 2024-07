Compte à rebours avant Paris 2024 : la France se distingue en termes d’intérêt sur le web

juillet 2024 par Cloudflare

Les Jeux olympiques d’été 2024, ou Paris 2024, se dérouleront du 26 juillet au 11 août en France. Pour la première fois, la cérémonie d’ouverture, prévue le vendredi 26 juillet à 17h30, se déroulera non pas dans un stade, mais dans l’espace ouvert des jardins du Trocadéro, sur les bords de Seine, à Paris. Nous surveillerons les statistiques Internet pertinentes tout au long de l’événement, mais dans cet article, nous allons analyser certaines tendances précédant l’événement, de la popularité des sites web des Jeux olympiques dans chaque pays à l’augmentation des e-mails indésirables et malveillants liés aux Jeux olympiques.

L’édition 2024 des Jeux olympiques proposera 329 événements dans 32 disciplines sportives et se distinguera par l’introduction du breakdance en tant qu’événement olympique, ainsi que par le retour du skateboard, de l’escalade sportive et du surf depuis 2020. À l’instar de notre couverture des élections de 2024, nous publierons sur Cloudflare Radar un rapport consacré aux Jeux olympiques de Paris 2024, que nous mettrons à jour à mesure de l’émergence de tendances Internet remarquables liées à l’événement.

D’après les données de notre résolveur 1.1.1.1, les tendances du trafic DNS révèlent un intérêt accru pour les Jeux olympiques, notamment en France. 24 % des requêtes DNS adressées aux sites web officiels des Jeux olympiques provenaient du pays organisateur de l’événement, suivi par le Royaume-Uni et les États-Unis, avec 20 % et 17 %, respectivement.

Voici la répartition des pays responsables d’au moins 1 % du trafic transitant par 1.1.1.1 vers les sites des Jeux olympiques (pourcentages arrondis) :

France : 24 %

Royaume-Uni : 20 %

États-Unis : 17 %

Brésil : 5 %

Allemagne : 4 %

Russie : 3 %

Australie : 2 %

Japon : 2 %

Inde : 2 %

Espagne : 1 %

Irlande : 1 %

Canada : 1 %

Afrique du Sud : 1 %

Pays-Bas : 1 %

Italie : 1 %

Jours caractérisés par les plus importants pics « olympiques »

Lorsque nous analysons l’évolution du trafic DNS vers les sites web officiels des Jeux olympiques depuis janvier 2024, nous observons une multitude de pics associés à des événements olympiques particuliers ou aux ventes de billets. Le classement suivant offre une perspective mondiale, via notre résolveur 1.1.1.1, qui révèle qu’à mesure que les Jeux olympiques approchent et que Paris se prépare à l’événement, des dates plus récentes apparaissent parmi les données.

Les 5 jours présentant un trafic DNS plus élevé vers les sites officiels des Jeux olympiques en 2024 :

31 janvier : veille de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse 2024 à Gangwon, en Corée du Sud..

17 avril : plus de 250 000 nouveaux billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sont mis en vente – l’une des dernières occasions d’obtenir des billets pour assister aux principaux événements.

19 janvier : cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse 2024 (Corée du Sud).

26 juin : un mois avant la cérémonie d’ouverture ; les opérations de supervision des Jeux olympiques démarrent au sein du centre opérationnel de Paris 2024 ; à Paris, des secteurs tels que le Champ-de-Mars sont entièrement dédiés aux Jeux olympiques ; aux États-Unis, les billets pour assister à la retransmission par NBC de la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 dans les salles de cinéma IMAX sont mis en vente.

1er juillet : les préparatifs à Paris entraînent des fermetures de routes et de ponts et l’ajout de panneaux de signalisation indiquant des itinéraires rapides pour les véhicules liés aux Jeux olympiques.

Les pics du 10 avril en Allemagne, en Russie et aux États-Unis

Le 10 avril 2024, des pics de trafic DNS ont été observés non seulement en France, mais aussi notamment en Allemagne, en Russie et aux États-Unis, entre autres. Même si la France est en tête du trafic DNS global affluant vers les sites des Jeux olympiques depuis le mois de janvier, comme l’illustre la carte du monde ci-dessus, les pics les plus importants provenant d’autres pays ont également été observés ce jour. Ces pics ont été plus remarquables en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Brésil et en Australie, dans cet ordre.

À quoi ces pics étaient-ils dus ? Plusieurs conférences de presse en lien avec les Jeux olympiques ont été tenues ce jour. Une annonce importante, couverte dans le monde entier, a déclaré que pour la première fois, les Jeux olympiques offriront des récompenses monétaires et que les médaillés d’or d’athlétisme recevront 50 000 dollars. Le graphique suivant illustre le pic de trafic DNS dans ces pays ce jour-là.

Tendances en France : l’intérêt lié aux billets l’emporte

En France, pays organisateur de l’événement, les jours de vente de billets ont eu une incidence considérable sur le trafic DNS vers les sites web officiels des Jeux olympiques. Le pic le plus évident s’est produit le 8 février 2024, avec le début de la première phase des ventes de billets pour Paris 2024, appelée « Rendez-vous surprises de la billetterie de Paris 2024 ». Ce jour-là, le trafic DNS quotidien a été deux fois plus élevé que celui de la semaine précédente. Une hausse considérable a également été observée à 10h00, heure locale, coïncidant avec la mise en vente des billets, qui a entraîné une augmentation de 398 % du trafic DNS horaire par rapport à la semaine précédente.

C’est pendant la semaine du 3 mars 2024 que le plus important volume de trafic DNS affluant vers des sites liés aux Jeux olympiques en France a été observé. L’augmentation la plus considérable a été observée le 4 mars, jour du lancement de la vente de billets « Spécial Athlétisme » pour les événements organisés au Stade de France, qui coïncidait également avec le dévoilement de l’affiche des Jeux olympiques. Ce jour-là, le trafic DNS quotidien a augmenté de 45 % par rapport à la semaine précédente. Parmi les autres périodes remarquables figurent les semaines du 12 mai et du 19 mai, lorsque la flamme olympique est arrivée en France et a commencé son périple à travers différentes villes. Le 14 avril a également été une journée cruciale, puisqu’elle représentait l’une des dernières opportunités d’acheter 250 000 billets pour assister à des événements majeurs.

Augmentation des volumes d’e-mails « Jeux olympiques » et « Paris 2024 »

Du point de vue de la cybersécurité, dans la mesure où les événements majeurs suscitent souvent des campagnes d’envoi d’e-mails indésirables et de phishing, nous avons analysé les tendances des e-mails liées aux Jeux olympiques ; nous avons récemment réalisé la même analyse à l’occasion du débat présidentiel opposant Joe Biden et Donald Trump. Entre janvier 2024 et fin juillet, le service Cloud Email Security de Cloudflare a traité plus d’un demi-million d’e-mails dont l’objet contenait les termes « Jeux olympiques » ou « Paris 2024. C’est durant la semaine du 15 juillet que nous avons observé le plus important volume d’e-mails de ce type, avec une augmentation de 694 % par rapport à la semaine la plus active au mois de janvier.

Les e-mails indésirables représentaient, quant à eux, 1,5 % de tous les e-mails dont la ligne d’objet contenait les termes « Jeux olympiques » ou « Paris 2024 », tandis que les e-mails malveillants représentaient 0,2 % des la totalité de ces e-mails. Cela signifie que sur un échantillon de 1 000 e-mails, environ 15 e-mails seraient indésirables et 2 seraient malveillants. La semaine présentant le pourcentage le plus élevé d’e-mails malveillants en lien avec les Jeux olympiques a été celle du 6 mai, avec 0,6 % d’e-mails identifiés comme malveillants. Après ce pic, au mois de juillet, les taux sont ensuite revenus à la normale, atteignant 0,4 % le 8 juillet.

Par ailleurs, c’est pendant la semaine du 24 juin que nous avons observé la plus forte proportion d’e-mails indésirables cette année, avec 7 % de l’ensemble des e-mails.

À l’approche de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, nous nous attendons à constater une augmentation du volume d’e-mails associés à l’événement, ainsi que de la proportion d’e-mails malveillants et indésirables. Nous publierons une mise à jour consacrée aux premiers jours des Jeux olympiques pendant la semaine du 28 juillet.

Conclusion : « Citius, Altius, Fortius – Communiter » *

À l’heure où les regards du monde entier se tournent vers Paris à l’occasion des Jeux olympiques d’été 2024, notre dernière analyse offre un instantané de l’engouement pour cet événement ; la France, pays organisateur, se détache clairement en tête en termes de trafic DNS vers les sites web officiels des Jeux olympiques, suivie par le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

Tandis que les jeux sont sur le point de commencer, le meilleur reste à venir : les Jeux olympiques proposeront aux spectateurs du monde entier plus de trois cents événements dans 32 disciplines sportives.

Comme nous l’avons précédemment indiqué, nous publierons un rapport consacré aux Jeux olympiques de Paris 2024 sur Cloudflare Radar et le mettrons à jour à mesure que de nouvelles tendances Internet liées à l’événement apparaîtront.

Que les jeux commencent !

* « Citius, Altius, Fortius – Communiter » signifie, en latin, « Plus vite, plus haut, plus fort – Ensemble ». Les trois premiers mots constituent la devise originale proposée par Pierre de Coubertin, architecte français et « père » des Jeux olympiques modernes, lors de la création du Comité international olympique en 1894. Elle a été mise à jour en 2021 afin d’inclure « Communiter », soulignant le pouvoir du sport de réunir les personnes.