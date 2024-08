Commvault nomme Pranay Ahlawat au poste de Chief Technology & AI Officer (CTAIO)

août 2024 par Marc Jacob

Commvault annonce la nomination de Pranay Ahlawat au poste de Chief Technology and AI Officer (CTAIO). Sous la supervision de Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer, il dirigera la vision des produits et le cycle de vie du développement de Commvault, tout en aidant les clients à améliorer leur cyber-résilience grâce aux nouvelles technologies d’IA.

Pranay Ahlawat apporte à Commvault son expérience en matière d’IA, de logiciels de cloud et d’infrastructure, de stratégie commerciale, de développement de produits et d’opérations. Avant de rejoindre Commvault, il a occupé divers postes de direction au sein de Boston Consulting Group (BCG), où il a conseillé les entreprises de logiciels et de Software as a Service (SaaS) sur des questions cloud et infrastructure. Il a également dirigé au niveau mondial le thème de l’innovation et de l’ingénierie des produits au BCG ainsi que la réflexion de l’entreprise quant à l’impact de l’IA sur le développement des logiciels.