Commvault lance Cloud Rewind™

octobre 2024 par Marc Jacob

Lorsque les organisations sont attaquées, restaurer les données n’est qu’une partie du processus. La vraie complexité réside dans la reconstruction des applications distribuées dans le cloud, indispensables pour exécuter et alimenter ces données.

A titre d’exemple : une entreprise peut utiliser jusqu’à 371 applications dans le cloud pour gérer divers services tels que les finances, les ressources humaines et les opérations. Souvent, après une attaque, les entreprises ne peuvent pas reprendre leurs activités habituelles tant qu’un grand nombre de ces applications n’ont pas été reconstruites, étape par étape, de manière systématique. D’après la dernière étude de Commvault, la majorité des entreprises estime qu’il faut plus d’une semaine, pour revenir à des opérations normales. Cloud Rewind vient accélérer ce processus.

Cloud Rewind révolutionne la reprise des opérations dans le cloud en automatisant la restauration des environnements de données et d’applications d’une organisation, y compris les configurations d’infrastructure cloud. En combinant la récupération des données - le seul objectif des outils traditionnels de protection des données - avec l’automatisation de la reconstruction des applications et de l’infrastructure dans le cloud, Cloud Rewind permet aux entreprises de reprendre leurs activités en quelques minutes après une panne du cloud ou une attaque de ransomware, un peu comme une « machine à remonter le temps dans le cloud » !

Fonctionnalités avancées de Cloud Rewind

Cloud Rewind présente un ensemble de fonctionnalités conçues pour aider les entreprises à se remettre rapidement des sinistres :

Découverte des ressources : identifie et catalogue automatiquement tous les composants cloud utilisés, offrant une visibilité complète sur les actifs à protéger et à restaurer. Cette fonctionnalité permet de s’assurer qu’aucune ressource essentielle ne soit oubliée, même dans les environnements complexes et multiclouds.

Cartographie des dépendances centrée sur les applications : analyse les relations complexes entre les différents composants du cloud. Cette fonction accélère la reconstitution des dépendances après un incident. Cette automatisation permet de rétablir rapidement les services connectés, avec une intervention humaine minimale.

Analyse des dérives : Identifie et corrige les écarts (ou « dérives ») par rapport à la configuration d’origine des systèmes restaurés afin qu’ils soient alignés sur un état sécurisé et fonctionnel.

Recovery-as-Code : capture non seulement les données, mais aussi la carte complète des applications, de l’infrastructure et des configurations de réseau. Les systèmes peuvent être restaurés avec leur plan opérationnel complet intact, réduisant ainsi les conjectures pour une restauration complète

Reconstruction à la demande du cloud : automatise la remise en place de l’environnement cloud, permettant aux entreprises de retrouver rapidement un environnement sécurisé et opérationnel après une interruption. après une interruption.

Reprise d’activité et reprise après sinistre intégrées et centrées sur les applications : Cloud Rewind s’intègre aux capacités de résilience des données de Commvault Cloud pour offrir une reprise rapide, qu’il s’agisse de pannes mineures ou de cyberattaques majeures.

Cloud Rewind est compatible avec toutes les principales plateformes cloud qu’elles soient publiques et privées.

Tableau de bord de la cyber-résilience

Le nouveau tableau de bord de cyber-résilience de Commvault vient compléter sa technologie de reconstruction native dans le cloud. Ce tableau de bord fournit des évaluations continues de l’état de préparation aux ransomwares, permettant aux entreprises d’identifier rapidement les failles dans leurs plans de résilience et de récupérer des informations pour améliorer leur résilience et leur préparation à la reprise. Il offre également une vue de l’ensemble du parc de données, évaluant des éléments tels que la fréquence et la réussite des tests, ainsi que la disponibilité de copies immuables des données critiques.