Commvault enrichit son offre de récupération sur incident avec CrowdStrike Incident Response

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Commvault annonce une extension de son partenariat avec CrowdStrike. Ensemble, les deux entreprises proposent un accès fiable et simplifié aux services de réponse à incident de CrowdStrike, enrichis de l’expertise de Commvault en matière de restauration - aidant ainsi les organisations du monde entier à se rétablir plus rapidement et à être préparées au mieux aux cyberattaques.

Ce partenariat élargi offre une suite unifiée de services, y compris les services de premier rang de réponse aux incidents de CrowdStrike et les offres de services de Commvault basées sur le contrat Guardian, qui fournissent des évaluations de la préparation, la validation du plan de récupération, des tests de récupération et l’assistance à la récupération en cas de réponse à un incident. Pour les clients, cela signifie :

• Une réponse aux incidents et une récupération plus rapides : En cas de cyberincident, la visibilité des menaces en temps réel de CrowdStrike précise l’ampleur de l’attaque, tandis que les solutions de récupération de Commvault permettent une restauration rapide. Cette approche intégrée rationalise le processus de réponse aux incidents et contribue à minimiser les perturbations.

• Amélioration de l’atténuation des risques : Les évaluations de maturité de la cyber-résilience menées conjointement et les exercices avancés de préparation basés sur des scénarios - y compris les tests de récupération continue avec Cleanroom Recovery - renforcent la cyber-résilience.

• Une gestion unifiée des incidents : Les échanges de réponse intégrés entre Commvault et CrowdStrike permettent une collaboration plus rapide pendant les crises, accélérant le temps de résolution pour les clients communs.

• Un support et une évolutivité sur mesure : Les services de récupération de réponse aux incidents de Commvault offrent un support évolutif, par abonnement, adapté aux besoins de résilience spécifiques de chaque client.

• Accès à l’expertise du secteur : Les clients bénéficient de l’expertise combinée de Commvault et de CrowdStrike, avec des conseils sur mesure et un soutien continu de la part de professionnels de confiance de la cybersécurité et de la récupération.

Commvault présente la dernière version de sa solution Cleanroom Recovery pour réduire encore les risques de restauration d’infrastructures compromises

Commvault étend la puissance de sa technologie avancée Cleanroom Recovery aux managed services providers dont l’objectif est d’assurer la résilience des entreprises.

Commvault annonce aujourd’hui l’intégration de nouvelles fonctionnalités différenciantes à son offre Cleanroom Recovery pour améliorer les capacités de récupération de bout en bout à la suite de cyber-attaques.

Commvault accélère dès maintenant le processus de récupération de l’infrastructure en y ajoutant des options de reconfiguration à la version d’usine (ou Factory Reset) à sa solution de salle blanche virtuelle, Cleanroom Recovery.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs, les entreprises peuvent rapidement restaurer leur infrastructure dans une salle blanche en cas de cyberattaque, en utilisant une image prédéfinie, validée et propre, et, contrairement aux réinitialisations traditionnelles, offrir un espace de récupération personnalisable à la demande. Cette avancée, également appelée « pave / repave », est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les entreprises n’ont pas à s’inquiéter de la restauration d’une infrastructure entachée par un ransomware. La cartographie de l’infrastructure y est renforcée et vérifiée à l’avance. Deuxièmement, une fois l’infrastructure restaurée, les entreprises peuvent rapidement relancer ces systèmes en y réintégrant des flux de données, pour accélérer le processus global de récupération. Enfin, grâce à la reconfiguration aux paramètres d’usine, les administrateurs peuvent se concentrer sur la validation des données récupérées dans la salle blanche, au lieu de se préoccuper de l’intégrité de l’infrastructure sous-jacente.

Commvault ne se concentre pas seulement sur la récupération d’une infrastructure propre, mais aussi de données propres après une cyberattaque. C’est pourquoi Commvault enrichit également ses fonctionnalités de récupération en salle blanche à des capacités d’analyse et d’intelligence sur les menaces grâce à un mécanisme de détection. Avec Commvault Cloud Threat Scan, les entreprises peuvent analyser leurs données récupérées dans une salle blanche afin de s’assurer de l’intégrité de celles-ci. Cela donne aux équipes de sécurité et d’informatique un niveau de confiance supplémentaire et peut aider les entreprises à rester dans un état de poursuite d’activité, et ce même après l’attaque d’acteurs malveillants.