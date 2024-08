Commvault annonce Microsoft 365 Backup Storage

août 2024 par Marc Jacob

Commvault annonce Microsoft 365 Backup Storage en tant que composant intégré de Commvault® Cloud Backup and Recovery for Microsoft 365.

La plateforme Commvault Cloud, construite sur Microsoft Azure, permet aux clients communs de déployer la solution combinée, Commvault Cloud avec Premium Microsoft 365 Backup Storage, à tout moment pour une meilleure cyber-résilience, tout en permettant un contrôle à guichet unique qui simplifie l’administration et offre un faible coût total de possession (TCO).

Ensemble, Commvault Cloud avec Premium Microsoft 365 Backup Storage permettent aux entreprises d’utiliser Microsoft 365 Backup Storage pour une récupération rapide et complète de leurs charges de travail et données Microsoft 365 critiques.

Les capacités de protection Microsoft 365 de Commvault sur Exchange Online, Teams, OneDrive et SharePoint comprennent des options sélectionnables et configurables de rétention étendue, de restauration granulaire et d’auto-restauration. L’offre combinée permet aux clients de sélectionner le bon niveau de protection et de restauration en fonction de la charge de travail spécifique de Microsoft 365, en améliorant l’efficacité et la restauration tout en réalisant le maximum d’économies possibles.

Commvault Cloud Backup and Recovery for Microsoft 365 sera disponible dans les prochaines semaines.