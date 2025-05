Commvault annonce l’extension de sa protection Kubernetes

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’adoption des charges de travail conteneurisées connait une forte accélération : selon Gartner, 90 % des entreprises du G2000 utiliseront des outils de gestion de conteneurs d’ici 2027[1]. De plus, le marché du Containers-as-a-Service (CaaS) pourrait atteindre près de 44 milliards de $USD d’ici 2034[2]. Face à cette évolution, la protection intégrée des données et les capacités de récupération deviennent critiques. L’utilisation d’outils disparates pour les machines virtuelles et les conteneurs crée une surcharge, des doublons et augmente les risques. Une stratégie de cyber-résilience unifiée s’impose donc pour répondre aux menaces croissantes, simplifier les opérations et optimiser les coûts.

Commvault répond à cet enjeu en permettant la découverte, la protection et la restauration automatisées des machines virtuelles sur Red Hat OpenShift Virtualization, en complément des charges de travail conteneurisées, et ce, via la plate-forme Commvault Cloud. Ces fonctionnalités sont particulièrement précieuses pour les équipes DevOps, les SRE, les administrateurs IT et sauvegarde, ainsi que les responsables technologiques (DSI, RSSI, CTO) en charge de parcs cloud-native.

Bénéfices pour les clients :

• Cyber-résilience robuste : sauvegardes isolées et immuables avec une récupération avancée des VM sur Red Hat OpenShift Virtualization, assurant la continuité des activités face aux ransomwares et autres menaces.

• Récupération rapide et flexible : restauration sur site ou hors site, y compris des configurations complètes des VM, pour accélérer le redéploiement et réduire les interruptions.

• Protection unifiée pour les charges de travail hybrides : gestion simplifiée des environnements traditionnels et cloud-native via une plateforme unique, limitant la prolifération des outils et les silos.

• Réduction des coûts et efficacité opérationnelle : élimination des besoins en outils ou infrastructures de sauvegarde spécifiques aux VM, réduisant ainsi le TCO et la charge administrative.

Disponibilité

La prise en charge de Commvault pour Red Hat OpenShift Virtualization sera disponible en accès anticipé dès le début de l’été, avec une disponibilité générale prévue à l’automne. La tarification suivra les modèles en vigueur pour la protection Kubernetes de Commvault.

[1] Banet, A. (2024, 22 juillet). Perspective 2024 de Gartner sur la gestion des conteneurs. Échelle parfaite. https://www.perfectscale.io/blog/gartners-2024-perspective-on-container-management

[2] Precedence Research. (2025, 2 mai). Taille, part et tendances du marché des conteneurs en tant que service de 2025 à 2034. https://www.precedenceresearch.com/containers-as-a-service-market