Commentaires sur les cybermenaces iraniennes - Google Threat Intelligence Group

juin 2025 par John Hultquist, analyste en chef du Google Threat Intelligence Group

Suite aux récentes opérations militaires entre Israël et l’Iran, les commentaires de John Hultquist, analyste en chef du Google Threat Intelligence Group, sur ce que nous avons observé jusqu’à présent et ce à quoi nous pouvons nous attendre en matière de cyberactivités iraniennes.

Le GTIG avait publié le rapport « Tool of First Resort : Israel-Hamas War in Cyber » (L’arme de premier recours : la guerre entre Israël et le Hamas dans le cyberespace), qui contient des informations importantes sur les capacités cybernétiques pertinentes dans ce domaine.

John Hultquist, analyste en chef, Google Threat Intelligence Group :

" Nous nous attendons à ce que les cybercriminekls iraniens se consacrent à nouveau à des attaques contre des cibles israéliennes à la lumière des récentes actions militaires, même s’il est encore trop tôt pour en mesurer les changements. Les cyberactivités iraniennes en Israël sont déjà persistantes et agressives, et ce depuis plusieurs années."

“ Les cyberactivités iraniennes n’ont pas été aussi importantes en dehors du Moyen-Orient, mais elles pourraient évoluer à la lumière des actions militaires. Les cibles aux États-Unis pourraient être redéfinies par les cybermenaces iraniennes. Les activités d’espionnage cyber iraniennes visent déjà le gouvernement, l’armée et le monde politique américains, mais de nouvelles activités pourraient menacer des infrastructures critiques privées, voire des particuliers. ”

“ L’Iran a la capacité de mener des activités de cyberespionnage et des cyberattaques perturbatrices, ainsi que des opérations d’information telles que des campagnes de piratage et de fuite d’informations. Bon nombre de ces activités ont eu un succès limité. Par exemple, bien que l’Iran ait mené plusieurs cyberattaques perturbatrices graves, beaucoup ont échoué, et les acteurs ont à plusieurs reprises fait des déclarations fausses et exagérées pour en renforcer l’impact. L’objectif de bon nombre de ces opérations est plus psychologique que pratique, et il est important de ne pas surestimer leur impact. "