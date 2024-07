Commentaires Snowflake : IA éthique - AI Appreciation Day

juillet 2024 par Jennifer Belissent, Principal Data Strategist chez Snowflake

"Alors que l’intelligence artificielle continue de dominer l’agenda des entreprises, son aspect éthique doit faire l’objet d’une attention particulière. Par exemple, le AI Summit, un événement consacré à ce sujet, est un pas en avant vers la normalisation de l’intelligence artificielle. Toutefois, nous devons modérer nos attentes quant à ce que des événements tels que celui-ci peuvent réellement apporter. La normalisation est si difficile que les pays et les entreprises ont des priorités et des bagages différents. Ainsi, bien qu’il soit important d’avoir un dialogue actif, il n’est pas chose facile de trouver un consensus rapide.”

"Nous n’avons toujours pas de standardisation pour un grand nombre de technologies qui régissent nos vies, l’internet en est un exemple évident. Même en ce qui concerne la sécurité des voitures par exemple, il a fallu des décennies pour introduire les glissières de sécurité que nous considérons aujourd’hui comme la norme. Il y aura davantage d’accords, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il est important que les organisations adhèrent à l’idée que pour réussir une IA éthique, il faut d’abord chercher à mettre en place une stratégie de données solide comme base fondamentale."

"On ne peut pas arrêter complètement le progrès, mais on peut comprendre et trouver les risques qu’il comporte et les rectifier. Si ces événements peuvent rester pratiques au lieu de se concentrer sur des idéaux vastes et futuristes, la conversation et l’éducation peuvent être les fondations cruciales du changement futur."