Commentaire Signaturit : Elections Européennes, l’identité numérique fait un pas de plus avec la procuration en ligne

juin 2024 par Pour Michaël Lakhal, Chief Product Officer chez Signaturit Group

Les élections Européennes se tiendront ce dimanche 9 juin. Les taux d’abstention ont souvent tendance à être élevés, que ce soit par choix ou par impossibilité de se déplacer. Depuis avril 2021, le téléservice « Maprocuration », lancé par le gouvernement français, permet d’enregistrer une pré-demande de procuration en ligne à faire valider en commissariat, en gendarmerie, ou au consulat. En 2024, le service change et offre désormais la possibilité de faire une procuration entièrement en ligne, à condition de posséder une identité numérique certifiée France Identité, et de détenir une carte d’identité nouveau format. A terme, ce service devrait être étendu aux élections municipales de 2026, et pour les présidentielles de 2027.

Pour Michaël Lakhal, Chief Product Officer chez Signaturit Group :

« La digitalisation n’a pas profité qu’aux entreprises, bien au contraire. Elle a également fortement amélioré la vie quotidienne des citoyens. Le recours à une identité numérique est de plus en plus automatique. Il est ainsi possible de se connecter en toute confiance à un espace comme France Connect pour accéder à de nombreux services sans avoir à se déplacer : déclaration et paiement d’impôt, demande de passeport ou de CNI, demande de Carte Européenne d’Assurance Maladie, ou encore consultation du solde de points sur le permis de conduire. Le téléservice Maprocuration, premier cas d’usage de l’identité numérique de niveau élevé, va dans ce sens.

En reposant sur une identité numérique certifiée, Maprocuration assure une pleine sécurité à l’électeur qui enregistre sa demande. Ces systèmes ont généralement recours au chiffrement ou à la biométrie pour garantir la protection des données contre tout risque de vol ou de fraude. De plus, celles-ci sont stockées conformément aux règles en vigueur en France et en Europe, et peuvent même être chiffrées afin d’assurer confidentialité et intégrité.

L’électeur s’affranchit ainsi des contraintes de déplacement et d’horaires pour gagner du temps sur sa démarche. De son côté, l’administration peut traiter les demandes plus rapidement, et éviter les potentielles erreurs ou complications.

Chez Signaturit Group, nous ne pouvons que soutenir ce genre d’initiatives, surtout lorsque l’on sait que la majorité des citoyens de l’Union Européenne est favorable à l’adoption d’une identité numérique unique. C’est pourquoi nous participons au consortium Potential qui, dans le cadre de la révision du règlement eIDAS, entré en vigueur le 20 mai 2024, pilote le développement du portefeuille d’identité numérique européen, EUDIW. Le but de Potential est, à terme, de fournir un espace où chaque citoyen peut stocker ses documents officiels en toute sécurité, lui facilitant alors de nombreuses procédures très règlementées, comme l’ouverture d’un compte bancaire, ou une signature à distance. Permettre d’émettre une procuration à distance, et peut-être un jour un vote à distance ne fait que confirmer la volonté de Bruxelles d’offrir une solution fiable et reconnue à travers toute l’Europe, d’identité numérique unique. »