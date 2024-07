Commentaire Fortinet : La vigilance croissante des français à l’égard de leur données bancaires

juillet 2024 par Fortinet

Une récente enquête de la fédération bancaire française souligne la vigilance toujours plus forte des Français vis-à-vis de leurs données bancaires*. En effet, l’essor des modes de paiements, comme les applications sur smartphone, les portails ou les distributeurs intelligents, créé de nouveaux points d’entrée pour les cybercriminels et rend donc également les banques plus vulnérables. De plus, l’étude mentionne que désormais, plus de trois quarts des Français dispose d’une application bancaire. Pour agir face à l’expansion des surfaces d’attaques dans les banques engendrée par la digitalisation, Fortinet met l’accent sur quatre éléments clés :

La visibilité : il est essentiel d’avoir une vision claire de toutes les activités du réseau pour prévenir les violations de données et gérer les risques liés à la cybersécurité.

L’automatisation et l’efficacité opérationnelle : l’ère des solutions de sécurité cloisonnées est finie. La cybersécurité moderne exige des solutions intégrées capables d’automatiser les tâches (grâce à l’IA par exemple), de réduire les interventions manuelles et de garantir une surveillance constante.

La flexibilité : les solutions de sécurité des institutions financières doivent être adaptables et transparentes, afin d’évoluer en fonction des changements d’infrastructure.

La conformité réglementaire : les équipes de sécurité doivent trouver un équilibre entre la conformité aux nouvelles réglementations et une défense proactive contre les cybermenaces. La mise en place de pratiques de « policy as a code » (PaC) permet aux entreprises de gérer et renforcer leurs politiques en utilisant du code informatique et de garantir ainsi la conformité et l’automatisation des processus de manière évolutive.

Pour relever ces défis, Fortinet encourage les institutions financières à consolider tous ces éléments en une seule et même plateforme permettant notamment de déployer des services cohérents et mieux gérer les événements. C’est en ce sens qu’a été construit la plateforme Fortinet Security Fabric. En centralisant et en intégrant les solutions de cybersécurité, elle garantit une visibilité de l’ensemble des surfaces d’attaques, permet des mécanismes de défense automatisés et des processus rationnalisés tout en respectant les réglementations en matière de confidentialité des données.

* Etude IFOP & Fédération Bancaire Française "Les Français, leur banque, leurs attentes" – Mai 2024