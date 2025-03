Commentaire de Veeam : lundi 31 mars Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques

mars 2025 par Edwin Weijdema, Field CTO EMEA, Strategy, Cybersecurity Lead et Michael Cade, Global Field CTO chez Veeam

À l’occasion de la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques du lundi 31 mars, les commentaires de Edwin Weijdema, Field CTO EMEA, Strategy, Cybersecurity Lead et Michael Cade, Global Field CTO chez Veeam.

« S’il y a quatorze ans, lorsque la Journée mondiale de la sauvegarde a été lancée, l’objectif était la sensibilisation, aujourd’hui l’accent devrait plutôt être mis sur la préparation. La majorité des organisations ont, du moins, espérons-le ! mis en place des solutions de sauvegarde. Si l’une d’entre elles n’est toujours pas consciente de l’importance des sauvegardes, c’est qu’elle vit dans une grotte !

« Mais disposer de sauvegardes installées et être préparé à les utiliser en cas de crise sont deux choses bien différentes. Cette journée devrait nous rappeler qu’il est essentiel de tester les sauvegardes et les plans de récupération des données qui les accompagnent. »

Edwin Weijdema, Field CTO EMEA, Strategy, Cybersecurity Lead de Veeam

« Sans surprise, les choses ont bien changé depuis la création de la Journée mondiale de la sauvegarde, il y a plus de dix ans. Les sauvegardes étaient autrefois considérées comme une mesure secondaire que l’on mettait en place et que l’on reprenait en cas de besoin. Désormais, toutes les organisations ont besoin d’un plan de résilience des données plus large.

« Devenues elles-mêmes la cible des attaques, les sauvegardes doivent s’adapter aux menaces. Les sauvegardes immuables doivent être la norme pour rester inviolables. Suite à une attaque, une sauvegarde sure et un plan solide permettront de rendre les SI à nouveau opérationnels. Cependant, si les sauvegardes sont vitales, les entreprises ne peuvent pas se contenter de s’en remettre à elles seules. Un plan de cybersécurité à l’échelle de l’entreprise doit être mis en place comme première ligne de défense contre les attaques de ransomwares.

« Tout comme les sauvegardes elles-mêmes, la Journée mondiale de la sauvegarde doit se mettre à niveau et évoluer. Le sujet suscite d’intenses débats, mais il faut aller au-delà des sauvegardes isolées et couvrir l’ensemble de la résilience des données ». conclut Michael Cade, Global Field CTO de Veeam