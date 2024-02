Commentaire de Ping Identity à l’occasion du Safer Internet Day

février 2024 par Alex Laurie, SVP chez Ping Identity

« Internet est une arme à double tranchant. Il offre commodité, productivité, accessibilité et échelle mondiale, tandis que les criminels s’en servent pour lancer des cyberattaques contre les particuliers et les entreprises, dans le but de voler des informations personnelles à des fins financières. La Journée pour un internet plus sûr rappelle qu’il convient d’être vigilant quant à la nature et à la manière dont les données d’identité numérique sont partagées, collectées et stockées, en particulier compte tenu de la prévalence croissante des outils d’intelligence artificielle (IA).

Cette journée souligne également l’intérêt de s’appuyer sur des méthodes d’authentification qui offrent plus de sécurité et de commodité, comme l’authentification sans mot de passe et l’authentification multi facteurs (MFA), pour accéder à des informations en ligne. En fait, 50 % des consommateurs affirment que l’authentification multi facteurs les rassure sur le service qu’ils utilisent, et 65 % d’entre eux opteraient pour une marque comparable si elle proposait une authentification sans mot de passe. Il n’a jamais été aussi facile pour les entreprises de répondre aux demandes des consommateurs tout en rendant Internet plus sûr. »