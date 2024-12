Comment utiliser le CIAM pour améliorer l’expérience client ?

décembre 2024 par Zakaria Hajiri Regional Vice President, EMEA South Chez Ping Identity

Optimisez l’expérience client avec le CIAM : sécurité, fluidité et fidélisation au cœur du numérique.



Les canaux numériques, y compris les sites Web, les applications mobiles et les médias sociaux, sont devenus le principal point de contact pour établir de nouvelles relations avec les clients. En fait, 91 % des adultes âgés de 18 à 49 ans ont acheté des produits ou des services en ligne à l’aide d’un téléphone intelligent, selon Consumer Affairs. Il est crucial de faire une bonne première impression lors de ces interactions avec les clients si vous espérez bâtir une base de clients fidèles.

Qu’est-ce que le CIAM ?

Le CIAM permet aux entreprises de capturer et de gérer en toute sécurité les données d’identité et de profil des clients et de contrôler les applications, les services et les informations auxquels les utilisateurs ont accès.

Les approches modernes du CIAM permettent aux entreprises d’identifier qui sont leurs clients et à quelles applications ils devraient avoir accès sans avoir à compromettre la commodité au profit de la sécurité. En évaluant en permanence la fiabilité de l’identité de chaque client tout au long de sa session, les entreprises peuvent ajuster dynamiquement le niveau d’authentification requis en fonction du risque en temps réel, en ne rendant la sécurité visible qu’en cas d’absolue nécessité.

Le CIAM peut également vous aider à rationaliser le parcours client eend-to-end en facilitant l’introduction de l’authentification unique (SSO) pour les clients sur l’ensemble de vos propriétés numériques, en invitant les clients à l’authentification multi-facteurs (MFA) pour une sécurité supplémentaire.

Comment le CIAM peut-il offrir une expérience client exceptionnelle ?

Réduire les frictions

Avec le CIAM, seuls les renseignements essentiels sont demandés, laissant ainsi les clients profiter pleinement de leur expérience d’achat. Les systèmes CIAM modernes permettent aux entreprises de configurer entièrement le niveau de sécurité requis et de spécifier les signaux qu’elles contrôlent pour parvenir à une authentification sécurisée. Essentiellement, le CIAM vous permet d’ajuster le niveau de friction de votre expérience d’authentification de manière appropriée afin que les clients n’aient pas l’impression d’être dérangés inutilement.

Renforcer la confiance

Lorsque nous parlons d’ajuster la friction, le mot clé est « de manière appropriée ». Le Zero Friction est rarement la bonne solution du point de vue de la sécurité, et ce n’est pas toujours ce que veulent les clients non plus. En ne demandant que l’authentification dont vous avez besoin, vous pouvez prouver aux clients que les frictions ajoutées à l’expérience sont nécessaires, et vous gagnerez beaucoup plus facilement leur confiance.

Quels sont les avantages de l’amélioration de la relation client avec le CIAM ?

Augmenter les revenus

Grâce au profilage progressif, les entreprises peuvent approfondir leur connaissance des clients et créer des profils utilisateurs détaillés pour offrir des expériences personnalisées sur l’ensemble des canaux numériques. En intégrant l’identité des clients avec les systèmes de gestion de la relation et de données existants, les entreprises peuvent cibler efficacement les offres de vente croisée et d’incitation. Cela encourage davantage de clients à compléter leur sélection de produits et leur parcours d’achat, entraînant une augmentation des transactions réussies et du chiffre d’affaires.

Renforcer la fidélité des clients

En appliquant des mesures de sécurité appropriées dans les bonnes situations, le CMEI montre à vos clients que vous êtes un gestionnaire digne de confiance de leurs comptes et de leurs données personnelles. Cela augmente la probabilité d’un renouvellement des contrats, réduit le risque d’abandon de compte.

Réduire les coûts de support client

Un CIAM efficace offre aux clients davantage d’options pour s’authentifier sur votre site, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles de se voir bloquer l’accès à leur compte. Cela réduit donc le volume d’appels à votre centre de service à la clientèle, ce qui diminue les coûts opérationnels et permet aux agents de se concentrer sur des initiatives stratégiques et sur la création de valeur.

Atténuer les risques de sécurité, de confidentialité et de fraude

Le CIAM rend vos systèmes en contact avec la clientèle plus sûrs. Il protège non seulement votre entreprise contre les cyberattaques et la fraude, mais aussi les données de vos clients et réduit le risque d’atteinte à la réputation et aux finances en cas d’atteinte à la protection des données.

En conclusion, éliminez les obstacles inutiles pour offrir des expériences numériques qui renforcent la confiance des clients et les fidélisent. Il est temps de moderniser votre solution IAM afin de répondre aux attentes de vos utilisateurs.