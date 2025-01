Comment savoir si quelqu’un vous “stalk” ? Voici 5 étapes pour le découvrir

janvier 2025 par Avast

Rien de mieux que le mois de janvier pour prendre de bonnes résolutions en ligne et garantir sa sécurité, autant sur le web que sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi Avast propose aux internautes de profiter de ce début d’année pour réaliser un "Stalkerware Quick Check" - un rapide test leur permettant de s’assurer que leur vie privée et leur localisation sont bien protégées. L’objectif : repérer les stalkers et les stalkerwares !

Les chercheurs d’Avast recommandent de pratiquer ce rapide test en 5 étapes afin de détecter la présence de stalkerware :

1. Vérifiez vos autorisations de partage et recherchez tout élément inhabituel. Une fois installé, un stalkerware nécessite diverses autorisations de partage pour fonctionner. Examinez les autorisations que vous avez accordées dans vos paramètres, telles que l’accès aux SMS, au journal d’appels, aux contacts ou à la localisation. Retirez ces autorisations pour toutes les applications que vous ne reconnaissez pas.

2. Réduisez le partage de votre localisation. Le partage de localisation est de plus en plus utilisé, notamment sur les appareils Apple. Vous avez surement partagé votre position à d’autres personnes dans le passé, mais en ont-elles encore besoin aujourd’hui ? Pour les utilisateurs d’appareils Apple, rendez-vous dans l’application "Localiser" (Find My) – en bas de l’écran, vous pouvez voir la liste des personnes avec qui vous partagez votre localisation.

3. Contrôlez vos applications. Parcourez vos applications et identifiez celles que vous ne reconnaissez pas. Les stalkerwares sont souvent déguisés, soit en cachant leur icône, soit en se faisant passer pour une application inoffensive, comme une app de Notes, de Paramètres ou de Wi-Fi.

4. Surveillez les performances de votre téléphone. Si les performances de votre téléphone ou l’état de sa batterie deviennent inhabituels, cela peut être dû à la présence d’un stalkerware. Des messages d’erreur soudains, une batterie qui se décharge plus rapidement que d’habitude, des notifications inconnues ou des demandes d’autorisations supplémentaires peuvent indiquer qu’un appareil est infecté.

5. Installez un logiciel de sécurité (gratuit). Des logiciels comme Avast One sont gratuits et permettent de scanner votre téléphone à la recherche d’applications malveillantes, comme les stalkerwares et spywares. Cette étape simple et gratuite peut grandement contribuer à protéger votre vie privée.

Pour rappel, les stalkerwares sont des logiciels espions utilisés pour surveiller ou espionner une personne, représentant une grande menace pour le respect de la vie privée et de la sécurité des intrenautes. Ayant connus une augmentation inquiétante pendant le Covid en 2021, ils restent encore aujourd’hui une menace répandue et dangereuse. D’ailleurs, le nombre total d’utilisateurs protégés contre les stalkerwares et les spywares a plus que doublé à l’échelle mondiale (+228 %) par rapport à 2020, avant la pandémie.

Comment empêcher l’installation de Stalkerware et éviter tout risque :

1. Protégez votre téléphone contre tout accès physique non autorisé. La majorité de nos interactions numériques se font via nos téléphones, il est donc essentiel de limiter les accès physiques à votre appareil.

2. Assurez-vous que votre téléphone utilise une méthode de déverrouillage sécurisée, comme un code PIN complexe ou un déverrouillage biométrique.

3. Installez un antivirus fiable sur votre téléphone mobile. Un bon antivirus mobile détectera le stalkerware comme un programme potentiellement indésirable (PUP) et vous offrira la possibilité de le supprimer.

Si jamais vous pensez que votre appareil pourrait être infecté par un stalkerware ou un spyware, vous trouverez des instructions détaillées pour supprimer ce type de logiciel, sur smartphones ou PC, sur le blog d’Avast. Avast, marque appartenant à Gen, et également un membre actif de la Coalition Against Stalkerware, qui propose une variété de ressources pour les personnes touchées par ces menaces.