Comment protéger votre empreinte numérique

mai 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Pour préserver votre empreinte numérique, il est crucial de gérer vos informations personnelles en ligne et de contrôler les accès à vos données. Protégez votre empreinte numérique en supprimant les comptes inutilisés, en ajustant vos paramètres de confidentialité, en évitant de trop partager sur les réseaux sociaux et en utilisant un gestionnaire de mots de passe. Votre empreinte numérique reflète qui vous êtes en ligne, chaque action contribuant à cette image.

Recherchez votre nom et supprimez les informations inutiles

Pour protéger votre empreinte numérique, recherchez votre nom sur Google afin de voir ce qui est associé à vous en ligne et d’identifier les informations personnelles exposées, comme votre numéro de téléphone ou adresse. Si vos données sont accessibles, contactez les sites pour les faire supprimer et configurez une alerte Google pour être informé de toute nouvelle information vous concernant.

Ajustez vos paramètres de confidentialité

Vérifiez régulièrement vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, navigateurs et applications. De nombreux appareils sont par défaut configurés pour offrir peu de confidentialité. Limitez le partage d’informations en rendant vos comptes privés, en utilisant le mode incognito et en désactivant le partage de votre position.

Faites attention à ce que vous partagez

Évitez de partager trop d’informations sur les réseaux sociaux, car cela peut exposer vos données et nuire à votre réputation. Réfléchissez avant de publier des informations personnelles ou des opinions, et vérifiez régulièrement vos comptes pour supprimer les contenus susceptibles d’avoir un impact négatif. Protégez votre empreinte numérique en veillant à construire une réputation en ligne positive.

Supprimez les comptes inactifs

Plus vous avez de comptes en ligne, plus vos informations personnelles sont exposées. Les comptes inactifs, contenant souvent des données sensibles, peuvent devenir des cibles pour les cybercriminels. Supprimez les comptes inutilisés en dressant une liste et en les révisant un par un.

Limitez les données partagées avec les applications et les sites web

Lorsqu’une application demande l’accès à vos informations sensibles ou qu’un site veut utiliser des cookies, réfléchissez à la nécessité d’accorder ces autorisations. Chaque accès permet aux entreprises de collecter des données pour créer un profil détaillé, souvent utilisé pour la publicité ou partagé avec des tiers.

Utilisez un VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) protège votre empreinte numérique en chiffrant votre connexion et en masquant votre adresse IP. Sans VPN, votre activité en ligne, surtout sur les réseaux publics, peut être suivie. Un VPN rend plus difficile la collecte de vos données par des tiers en acheminant votre trafic via un serveur sécurisé.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe

Un gestionnaire de mots de passe stocke vos informations de connexion de manière sécurisée et vous aide à suivre vos comptes. Il génère des mots de passe forts et vous permet de supprimer ou désactiver facilement les comptes inutilisés.

Pour conclure, en prenant des mesures pour gérer vos informations personnelles et limiter les accès à vos données, vous protégez efficacement votre empreinte numérique. En suivant ces conseils, vous contribuez à sécuriser votre identité en ligne et à maintenir une réputation positive.