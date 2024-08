Comment protéger votre compte bancaire du piratage ?

août 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Les services bancaires en ligne, bien que pratiques, comportent des risques de cybersécurité. Les comptes peuvent être piratés par prise de contrôle, durant laquelle un hacker modifie les identifiants, empêchant le propriétaire d’y accéder et permettant des achats non autorisés. La fraude par prise de contrôle de compte pourrait causer des pertes de plus de 343 milliards de dollars dans le monde entre 2023 et 2027. Pour protéger votre compte, des bonnes pratiques sont à adopter d’urgence.

6 façons de protéger votre compte bancaire contre le piratage

Utilisez des mots de passe forts et uniques : Un mot de passe fort doit comporter au moins 16 caractères incluant des chiffres, des lettres et des symboles. Utiliser des mots de passe uniques pour chaque compte renforce la sécurité en rendant plus difficile pour les cybercriminels de les deviner. Un gestionnaire de mots de passe peut générer et stocker ces mots de passe de manière sécurisée.

Choisissez des questions et réponses de sécurité difficiles à deviner : Les questions et réponses de sécurité ajoutent une barrière supplémentaire contre les pirates. Évitez d’utiliser des informations accessibles publiquement, choisissez des réponses spécifiques et uniques, et évitez les questions simples ou courantes. Traitez ces réponses avec la même sécurité que vos mots de passe.

Activez l’authentification multifacteurs (MFA) : Le MFA ajoute une couche de sécurité en demandant plusieurs types d’authentification, comme un code à usage unique (OTP), des questions de sécurité ou des clés d’accès. Cela complique l’accès non autorisé à votre compte bancaire par les cybercriminels.

Apprenez à repérer les tentatives de phishing : Le phishing est une méthode courante pour voler des informations sensibles. Soyez attentif aux mails ou messages contenant des fautes de grammaire, des liens ou pièces jointes suspects, un langage urgent, ou des demandes d’informations personnelles. Ne cliquez jamais sur des liens suspects et ne téléchargez pas de pièces jointes provenant de sources non vérifiées.

Surveillez régulièrement les activités de votre compte bancaire : Vérifiez fréquemment les activités de connexion et les transactions sur votre compte pour détecter toute activité frauduleuse. Soyez vigilant face à des frais inhabituels, des retraits ou transferts importants, des changements dans les dépôts ou paiements, des relevés bancaires manquants, ou des modifications des informations du compte. En cas de comportement suspect, prenez immédiatement des mesures pour sécuriser votre compte.

Accédez à votre compte à partir d’un endroit sûr : Évitez d’utiliser les réseaux WiFi publics pour accéder à votre compte bancaire car ils peuvent être interceptés par des cybercriminels. Si vous devez utiliser un réseau public, employez un réseau privé virtuel (VPN) pour chiffrer votre trafic internet et masquer votre adresse IP, protégeant ainsi vos informations sensibles.

Que faire si votre compte bancaire est piraté ?

Modifiez votre mot de passe et vos questions de sécurité : Vous devez immédiatement changer votre mot de passe, ainsi que vos questions et réponses de sécurité, et les remplacer par quelque chose de complètement différent. Ainsi, le pirate ne pourra plus accéder à votre compte bancaire.

Contactez votre banque : Informez votre banque le plus tôt possible de toute transaction frauduleuse. Demandez-lui également de fermer ou de geler votre compte pour éviter de perdre votre argent.

Déposez une plainte : Déposez un rapport auprès des forces de l’ordre dans les plus brefs délais en vous rendant au commissariat ou à la gendarmerie. Cette démarche est nécessaire pour faire valoir vos droits et obtenir un remboursement le plus rapidement possible.

Vérifiez votre dossier de crédit : Pour vous assurer qu’aucun prêt ou ligne de crédit n’a été ouvert à votre nom, examinez attentivement votre dossier de crédit. Par mesure de sécurité supplémentaire. Une alerte à la fraude exige que les créanciers vérifient votre identité pour s’assurer que vous êtes le seul à pouvoir contracter des prêts ou ouvrir de nouveaux comptes de crédit à votre nom.

Optez donc pour un gestionnaire de mots de passe qui protège vos comptes en générant et en stockant des mots de passe forts dans un coffre-fort chiffré, avec vos informations sensibles. Il remplit automatiquement vos identifiants sur les sites web, évitant ainsi les saisies manuelles et les sites frauduleux.