Comment prévenir l’erreur humaine dans la cybersécurité ?

mai 2024 par Arnaud De Backer Channel Sales Manager EMEA Chez Keeper Security

Les erreurs humaines en matière de cybersécurité peuvent entraîner des cyberattaques qui provoquent des violations de données, des pertes financières et des conséquences irréparables pour les entreprises. Le rapport d’enquête de Verizon sur les violations de données a révélé que plus de 68 % des violations de données étaient dues à une erreur humaine. Les facteurs humains qui peuvent contribuer à une violation comprennent l’utilisation de mots de passe faibles, la réutilisation des mêmes mots de passe ou le fait que des employés soient victimes d’escroqueries par hameçonnage.

Pour prévenir les erreurs humaines en matière de cybersécurité, équipez vos employés d’un gestionnaire de mots de passe, demandez-leur d’activer l’authentification multi-facteurs (MFA), mettez en œuvre le principe du moindre privilège (PoLP) et offrez une formation à la cybersécurité à chaque employé de votre organisation.

Qu’est-ce que l’erreur humaine en cybersécurité ?

Dans le domaine de la cybersécurité, l’erreur humaine désigne les failles de sécurité et les fuites de données qui résultent d’actions et de décisions humaines. Les erreurs humaines étant liées au comportement humain, l’éducation et la formation de vos employés peuvent contribuer à prévenir les failles qui nuisent à la réputation de votre organisation. En particulier, l’amélioration de la sensibilisation à la sécurité de votre organisation et la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de cybersécurité peuvent contribuer à réduire les erreurs humaines.

Les bonnes pratiques pour prévenir l’erreur humaine dans la cybersécurité

Pour minimiser le risque de failles causées par des erreurs humaines, il est important que les organisations n’utilisent pas seulement des solutions de cybersécurité, mais qu’elles offrent également une formation régulière à leurs employés. Voici quelques moyens d’y parvenir :

• Gérer les mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe : Un moyen efficace de gérer les mots de passe et d’éviter les erreurs humaines est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe créent des mots de passe forts et les stockent dans un coffre-fort numérique sécurisé. Cela élimine le risque que les employés utilisent plusieurs fois le même mot de passe ou créent des mots de passe faciles à deviner. Avec un gestionnaire de mots de passe, les mots de passe peuvent être partagés en toute sécurité entre les employés. Cela limite l’accès aux seules personnes qui en ont besoin et facilite le transfert des informations d’identification lors de l’intégration et du départ des employés.

• Appliquer le MFA : L’authentification multi-facteurs est une mesure de sécurité qui exige que vous fournissiez différents types d’authentification avant d’autoriser l’accès à un compte. Lorsque vous activez le MFA, vous fournissez vos identifiants de connexion et au moins une méthode d’authentification supplémentaire, comme un code TOTP, pour accéder à vos comptes en ligne. Lorsque le MFA est activée, si un cybercriminel devait voler les informations d’identification d’un employé dans le cadre d’une attaque par hameçonnage, il ne pourrait pas accéder au compte parce qu’il ne pourrait pas fournir la forme d’authentification supplémentaire.

• Mettre en œuvre l’accès au moindre privilège : Le principe du moindre privilège garantit que les utilisateurs et les applications ne reçoivent que les droits d’accès nécessaires à l’accomplissement de leur travail. Le maintien d’un niveau minimum de privilèges réduit l’erreur humaine en minimisant la possibilité pour les employés d’accéder ou de modifier des informations sensibles auxquelles ils n’ont pas besoin d’accéder. La mise en œuvre d’un accès à moindre privilège exige que les privilèges des employés soient régulièrement réexaminés et mis à jour en fonction de l’évolution de leurs tâches.

• Fournir une formation à la cybersécurité à votre organisation : L’éducation et la formation des employés en matière de cybersécurité permettent de réduire les erreurs humaines et d’atténuer l’impact des cyberattaques sur une organisation. Les employés doivent être formés sur les points suivants :

o L’importance de maintenir les logiciels et les appareils à jour

o Connaître les tentatives d’ingénierie sociale et la manière dont elles sont utilisées pour cibler les organisations

o Éviter de cliquer sur des liens et des pièces jointes suspects

o Repérer les sites web illégitimes

o Connexion à un VPN lors de l’utilisation de réseaux WiFi publics

L’erreur humaine est l’une des plus grandes menaces en matière de cybersécurité. Elle peut compromettre la vie privée des organisations et des individus. Toutefois, la prévention et la formation permettent de réduire les risques d’erreur humaine. L’un des moyens les plus efficaces de réduire les erreurs humaines est d’utiliser une solution de gestion des mots de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe fiable, pour configurer, gérer et stocker vos mots de passe, clés, codes TOTP, informations sensibles et autres. Les gestionnaires de mots de passe créent des mots de passe complexes qui sont stockés en toute sécurité, ce qui élimine le risque de réutilisation des mots de passe et de dépendance à l’égard de mots de passe faibles.