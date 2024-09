Comment Lex Persona accompagne le Conseil Départemental de l’Hérault vers le zéro papier

septembre 2024 par Marc Jacob

. Depuis plusieurs années, le Conseil Départemental de l’Hérault s’est donné une mission : s’affranchir du papier et tendre vers une administration 100% digitale et plus respectueuse de l’environnement. Un projet ambitieux qu’elle a pu mettre en place grâce à l’intégration l’année dernière de la solution de signature électronique de Lex Persona.

Après un audit interne en 2020 et à la suite de nombreuses doléances issues des services utilisateurs, les équipes du Conseil Départemental de l’Hérault ont désiré moderniser leur processus de signature et se tourner vers une solution plus en phase avec leurs besoins. Fin 2022, la collectivité territoriale fait donc le choix de faire confiance à la solution de signature Lex Persona pour simplifier les démarches administratives et réduire considérablement l’usage du papier.

A ce jour, la solution est utilisée dans le cadre de la signature des pièces de passation de marché et lors de la signature de contrats RH. L’intégralité de ces documents sont signés électroniquement, ce qui a permis de faire gagner du temps aux équipes lors du traitement et de la validation de certains processus, et ce notamment, grâce à la possibilité de signer par lots.

Autre bénéfice majeur : l’amélioration de la traçabilité documentaire. En effet, le parapheur physique ne transite plus de services en services et permet de travailler à distance sans rupture du circuit de décision.

Depuis l’intégration de la solution de Lex Persona, ce sont plus de 65 000 documents qui ont été signés électroniquement.