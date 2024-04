Comment le protocole TPM 2.0 élève le niveau de sécurité des systèmes multifonctions ?

avril 2024 par Toshiba

Présentation de la technologie Trusted Platform Module (TPM)

Physiquement présente sur la carte mère (microcontrôleur) ou intégrée dans le processeur, cette technologie participe à la sécurité et vise à garantir l’intégrité d’un système informatique. En générant et en stockant des clés de chiffrement, le protocole TPM agit comme un module de confiance, renforçant la sécurité contre les attaques physiques et logicielles. De plus en plus utilisé pour la protection des données sensibles, il agit comme un coffre-fort numérique et consolide l’intégrité du système d’information.

Les cybermenaces, comprenant les attaques de logiciels malveillants et le vol de données, sont omniprésentes. En l’absence de mesures robustes, les conséquences peuvent être néfastes pour une entreprise. C’est dans ce contexte que des solutions telles que le TPM gagnent en importance, offrant une défense puissante contre les menaces émergentes.

La fonction TPM intégrée au processeur dans sa version la plus aboutie (2.0) est disponible sur l’ensemble des dernières gammes d’imprimantes multifonctions e-BRIDGE Next de Toshiba. Cette dernière version marque une avancée significative dans la sécurisation des systèmes informatiques.

TPM 2.0 : renforcement majeur de la sécurité des systèmes informatiques

Le protocole TPM propose un environnement hautement sécurisé avec la génération, le stockage et l’utilisation de clés cryptographiques.

Comparé à ses précédentes versions, le TPM 2.0 introduit des évolutions significatives en adoptant des algorithmes d’encryptage plus avancés. La gestion de celles-ci est également améliorée, offrant une sécurité accrue dans leur gestion. Avec l’intégration du protocole TPM 2.0, une clé d’authentification robuste est obligatoire pour accéder aux données du disque de stockage SSD équipant en standard les multifonctions.

En contrôlant l’accès aux données, le TPM 2.0 détecte toute interaction indésirable, renforçant la confidentialité des informations d’une entreprise. Le protocole TPM 2.0 équipe nativement les imprimantes multifonctions Toshiba. En contrôlant, à chaque démarrage le firmware installé, il garantit l’intégrité de son programme en évitant toute violation de son intégrité pouvant nuire à sa sécurité.

Les applications du TPM 2.0 sont diverses et s’étendent aux environnements professionnels comme personnels. Dans le secteur professionnel, le protocole est utilisé pour sécuriser les données sensibles, tandis que dans les contextes personnels, il offre une défense robuste contre les menaces en ligne, contribuant ainsi à la protection des informations personnelles.

TPM 2.0 : intégration sans faille, sécurité sans compromis

L’intégration fluide du protocole TPM dans les systèmes existants est un aspect crucial de son adoption. Grâce à des interfaces normalisées, son intégration dans les infrastructures informatiques existantes se fait de manière transparente. De plus, sa compatibilité avec divers systèmes d’exploitation, qu’ils soient Windows, Linux, ou d’autres, en fait une solution universelle et flexible. Le TPM 2.0 s’intègre également dans des configurations diverses, minimisant ainsi les contraintes liées aux besoins matériels.

Le TPM 2.0 émerge comme le gardien de la sécurité informatique, renforçant la protection des données, des documents et des systèmes informatiques. Son intégration transparente, ses avantages multiples et ses réponses aux préoccupations en font un atout essentiel pour quiconque cherche à élever le niveau de sécurité numérique. Toshiba a intégré ce protocole de sécurité à sa dernière gamme A3 et A4 de systèmes multifonctions.