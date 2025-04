Comment la gestion des accès privilégiés soutient une stratégie Zero Trust

avril 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Essentielle au Zero Trust, la gestion des accès privilégiés (PAM) contrôle strictement les accès et surveille les comptes sensibles.

La gestion des accès privilégiés (PAM) s’inscrit dans une stratégie Zero Trust en contrôlant strictement les accès et en surveillant les comptes privilégiés, conformément au principe Zero Trust selon lequel les utilisateurs et les appareils ne doivent pas être considérés comme fiables par défaut. Les solutions PAM garantissent que les accès privilégiés sont accordés selon le principe du moindre privilège, de l’authentification continue et de la surveillance et de l’audit permanents, réduisant ainsi le risque d’accès non autorisé.

Qu’est-ce qu’une stratégie Zero Trust ?

Une stratégie Zero Trust repose sur le principe de ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Tous les utilisateurs et appareils doivent s’authentifier de manière continue et explicite pour accéder aux ressources d’une organisation. Qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau, aucun n’est considéré comme fiable par défaut. Contrairement aux modèles de sécurité traditionnels qui protègent les systèmes internes via la défense du périmètre, le modèle Zero Trust considère que les menaces existent à l’intérieur comme à l’extérieur. Chaque demande d’accès doit être authentifiée, autorisée et surveillée en permanence.

Qu’est-ce que la gestion des accès privilégiés ?

La gestion des accès privilégiés est une stratégie de cybersécurité visant à sécuriser les comptes disposant de droits élevés sur les systèmes et données sensibles. Ces comptes appartiennent souvent à des administrateurs système, du personnel informatique, des cadres supérieurs et du personnel de sécurité. Les solutions PAM permettent de gérer efficacement les identifiants privilégiés afin que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux ressources critiques, réduisant ainsi les risques d’accès non autorisé, de violation de données et de menaces internes.

Comment les solutions PAM complètent la sécurité Zero Trust

Les solutions PAM complètent le Zero Trust en appliquant le principe du moindre privilège, en permettant une surveillance en temps réel, en prenant en charge l’authentification continue et en empêchant les mouvements latéraux et l’escalade des privilèges.

Applique le principe du moindre privilège

Les solutions PAM garantissent que les utilisateurs ne disposent que des autorisations strictement nécessaires à leurs tâches. Elles offrent également un accès « juste à temps » (JIT), permettant d’élever temporairement les privilèges lorsque cela est nécessaire. Une fois la tâche terminée, les autorisations sont automatiquement révoquées, réduisant ainsi les risques d’abus.

Prend en charge l’authentification continue

Les solutions PAM appliquent la vérification constante en surveillant et validant en permanence les identités et activités des utilisateurs privilégiés. L’authentification continue garantit que les accès restent appropriés et que toute activité suspecte est rapidement détectée.

Permet une surveillance et un audit en temps réel

Les solutions PAM assurent une surveillance continue des activités des utilisateurs privilégiés. Elles suivent et enregistrent toutes les actions effectuées lors des sessions, fournissant des audit trails détaillés indiquant qui a accédé à quoi et quand. Ces journaux sont essentiels pour enquêter sur des incidents de sécurité.

Empêche les mouvements latéraux et l’escalade des privilèges

Les solutions PAM limitent la capacité des cybercriminels ou initiés à augmenter leurs privilèges ou à se déplacer latéralement dans le réseau, un enjeu clé du Zero Trust. En appliquant des contrôles stricts, il devient plus difficile pour un attaquant de progresser. Même si un compte est compromis, l’accès à d’autres systèmes reste limité. En conclusion, en intégrant une gestion stricte des accès privilégiés, la stratégie Zero Trust renforce la sécurité des organisations. Les solutions PAM permettent ainsi un contrôle efficace des identités et réduit les risques liés aux cybermenaces.