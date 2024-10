Comment déchiffrer son trafic ? 7 étapes clés pour sécuriser son réseau !

octobre 2024 par Gigamon

Aujourd’hui, plus de 96 % du trafic web est chiffré... et pourtant : contrairement aux apparences, le chiffrement n’est pas garant de sécurité. Il constitue même un angle mort pour les professionnels de la sécurité informatique : pour preuve, 93 % des attaques par malware se cachent dans le trafic chiffré, alors même que 76 % des entreprises sont convaincues que celui-ci est sécurisé !

Le manque de visibilité sur ce trafic chiffré est donc un problème majeur pour les organisations. Or, comment sécuriser ce qu’on ne voit pas ? Pour résoudre cette équation, il est donc essentiel de déchiffrer le trafic afin de protéger toute entreprise contre les menaces cachées. Dans ce contexte, Gigamon dévoile 7 points clés pour un déchiffrement efficace :

– Connaître le volume de son trafic : avant d’implémenter une solution de déchiffrement TLS/SSL, il est crucial de connaître le volume total du trafic réseau, ainsi que celui qui est chiffré. Le but ? Mieux évaluer les ressources nécessaires et optimiser les performances des outils de sécurité.

– Connaître la direction du trafic : il est ensuite essentiel de savoir comment, où et dans quelle direction le trafic circule dans le réseau. Un déchiffrement asymétrique incomplet peut en effet survenir si l’ensemble du trafic n’est pas combiné. Pour éviter cet écueil, bénéficier d’un outil qui décorrèle le trafic avant de l’envoyer aux outils d’inspection devient incontournable.

– Connaître ses limites : les solutions utilisées par les entreprises détiennent des capacités de déchiffrement TLS/SSL variables pour le trafic entrant et sortant. Il reste toutefois important de comprendre combien de données une seule solution peut déchiffrer en fonction du nombre de connexions actives et du volume du trafic. Un audit de ces outils permettra alors aux entreprises de déduire leurs besoins en la matière.

– Connaître ses besoins : il s’agit là de déterminer quel type de trafic doit être déchiffré, en tenant compte des obligations réglementaires (par exemple, ne pas déchiffrer les données financières ou de santé pour respecter la confidentialité). Il est également essentiel d’identifier les flux critiques qui nécessitent une surveillance renforcée afin de prévenir les cyberattaques tout en assurant une conformité aux politiques internes et aux lois en vigueur.

– Connaître ses priorités : il est indispensable de définir clairement les flux de données les plus critiques à déchiffrer en premier afin de concentrer les efforts de sécurité là où ils sont le plus nécessaires. En ce sens, de nombreuses solutions de sécurité offrent un déchiffrement TLS/SSL, permettant ainsi de détecter les malwares dans le trafic chiffré à traiter en priorité et donc, d’améliorer la sécurité et la performance générales.

– Connaître l’évolution de son trafic : le déchiffrement TLS/SSL doit pouvoir s’adapter à l’évolution du volume de trafic. Pour ce faire, des solutions de mise à l’échelle facile, à la demande et proposant un déchiffrement centralisé deviennent alors un prérequis.

– Connaître les solutions disponibles : une fois les six cases précédentes cochées, l’heure est enfin à la recherche éclairée de différentes solutions de déchiffrement TLS/SSL. Celles-ci variant évidemment en termes de performance et de facilité d’implémentation, autant s’orienter vers une solution de bout-en-bout pour améliorer l’efficacité des outils de sécurité et de surveillance.