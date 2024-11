Cominty annonce une levée de fonds de 1,2 million d’euros

novembre 2024 par Marc Jacob

Cominty, l’IA for Work spécialisée dans l’optimisation du travail par l’intelligence artificielle générative créée en novembre 2023, annonce sa première levée de fonds de 1,2 million d’euros en pré-seed auprès de Business Angels dont de nombreux entrepreneurs de la tech : Pierre-Étienne Lorenceau, Gérald Maradan, Bertrand Folliet, Marouane Bahri, Hervé Solus, Arnaud Lesmane, Adrien Hubert, David Cohen Boulakia, Djamil Bouabbane, Ludovic Gallen, Yacine Terki... et du fonds ADNEXUS, entité du Groupe ADSN, qui apporte son expertise juridique et technologique ainsi qu’un accès à tout un écosystème de partenaires.

Ce financement permettra d’accélérer le développement de son assistant IA plug-and-play, conçu pour consolider des données internes, externes et humaines des entreprises, tout en offrant des réponses instantanées, pertinentes dans un environnement sécurisé.

Une adoption fulgurante des Agents IA généralistes : un enjeux critique pour les entreprises

Aujourd’hui, plus de 60% des collaborateurs utilisent déjà des agents IA comme ChatGPT pour améliorer leur productivité (Source Quantum by McKinsey 2024).

Bien que les agents IA généralistes soient déjà largement utilisés, ils ne répondent pas aux exigences spécifiques des entreprises en termes de sécurité des données sensibles, de personnalisation, ou d’éthique : 30% des entreprises ont rencontré des problèmes dus à l’usage de ces outils (sécurité, fiabilité, etc.) (Source Quantum by McKinsey 2024).

Cette adoption rapide est le résultat de frustrations dûes au trop plein d’informations et de données dispersées sur différentes sources et différents formats, inexploitables dans leur intégralité humainement parlant, auxquels les outils d’entreprises existants ne répondent pas. 70% des professionnels peinent à collecter et interpréter des données massives (Étude Oracle) et 80% des connaissances ne sont pas documentées. C’est pour répondre à ces enjeux que Cominty a été conçue.

La solution d’IA générative de Cominty se distingue par sa capacité à consolider toutes les sources d’information, internes comme externes, tout en valorisant l’expertise humaine.

Cet agent révolutionne la manière dont les entreprises gèrent les tâches complexes du quotidien, qu’il s’agisse d’interpréter des volumes massifs de données provenant de multiples sources ou de faciliter les échanges dynamiques de connaissances entre professionnels.

Cominty AI consolide et analyse l’ensemble des données – internes, externes et tacites – pour fournir des réponses instantanées et fiables. Grâce à son modèle propriétaire MIRROR, elle recommande aussi précisément et instantanément les experts internes les plus pertinents lorsque c’est nécessaire et permet des échanges dynamiques de connaissances.

Un assistant IA plug-and-play, sécurisé et sans effort d’intégration

Contrairement aux solutions IA généralistes, souvent difficiles à personnaliser et risquées en matière de sécurité, Cominty AI est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de sécurité des données, de simplicité d’adoption et de personnalisation.

En quelques clics, l’IA se connecte à plus de 200 applications (Salesforce, Drive, Slack, etc.) et offre une prise en main immédiate, augmentant la productivité sans perturber les workflows existants.

Conçue selon le principe de ’security-by-design’, Cominty assure une conformité totale au RGPD et garantie la sécurité déployée dans l’infrastructure technologique avec des certifications comme SOC 2 Type II.

Cela en fait un outil clé pour les entreprises de taille moyenne, où la sécurité des données est cruciale et pour garder le contrôle de leurs données, évitant ainsi que leurs activités ne soient éclipsées par les géants technologiques tout en bénéficiant de la puissance des meilleurs LLM (Large Language Model) du marché.

Didier Rossignol, CEO et Managing Partner d’Adnexus et Président du Directoire du Groupe ADSN, déclare : « Je me réjouis de cette prise de participation dans Cominty qui s’inscrit pleinement dans la thèse d’investissement d’Adnexus. Nous avons été séduits par la performance de cette solution qui répond à un réel besoin de personnalisation et de sécurisation des informations qui est essentiel pour les professions réglementées. L’option de mise en relation avec des experts proposée par Cominty fait pleinement écho à notre volonté de valoriser l’expertise humaine et la collaboration au sein de nos écosystèmes. »

Cette levée de fonds permettra à Cominty d’accélérer sa croissance et de développer des fonctionnalités avancées, tout en renforçant sa position unique sur le marché. Plus de 60% du budget levé sera en effet consacré à la R&D pour accélérer l’innovation (recommandations intelligentes anticipées, contrôle qualité des informations, fonctionnalités avancées de production de tâches comme des graphiques ou des présentations PowerPoint).

Parce que l’intelligence artificielle est en train de redéfinir les règles du jeu, Cominty a l’opportunité de devenir un leader dans cette transformation.