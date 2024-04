Colt Technology Services étend son service IP Transit à large bande à de nouvelles villes européennes

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Colt Technology Services (Colt), société spécialisée dans les infrastructures numériques, annonce de nouveaux ports de transit IP de 400 Gigabits par seconde sur la célèbre route FLAP, reliant Francfort, Londres, Amsterdam et Paris. Colt renforce ainsi son investissement dans des ports IP 400G à Marseille, Oslo, Prague, Sofia, Stockholm et Zurich. Cette dernière expansion répond à la demande croissante d’infrastructures Internet ultra rapides et à faible latence, alors que les entreprises et les économies créent des services et des applications numériques connectés pour générer de la croissance.

Le transit IP est un service de réseau qui permet au trafic de passer d’un fournisseur d’accès à l’autre et d’atteindre toutes les parties de l’internet mondial. L’internet est un réseau de réseaux ; chaque réseau possède un identifiant unique, appelé numéro de système autonome (AS). Suite à l’acquisition de Lumen EMEA en novembre 2023, Colt possède la partie EMEA de l’AS3356, le plus grand backbone Internet au monde selon l’ACDI. Les blackbones IP de plus grande taille, avec davantage de systèmes autonomes connectés, sont plus résistantes aux pannes de réseau, car elles disposent de plusieurs chemins pour atteindre d’autres réseaux en cas de panne.

L’expansion du réseau est annoncée alors que Colt renforce son engagement envers l’AS3356, qu’il administre conjointement avec Lumen, Inc. Colt et Lumen ont conclu un partenariat à long terme pour la maintenance et l’exploitation de ce réseau IP suite à l’acquisition de Lumen EMEA par Colt. Le backbone Internet AS3356 conservera sa portée mondiale et sa connectivité, ce qui permettra aux deux entreprises de continuer à servir leurs clients avec une connectivité IP de premier plan.