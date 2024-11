Colt Technology Services étend la portée de sa plateforme Network as a Service avec plus de cent mille nouveaux sites en Europe

novembre 2024 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce la dernière d’une série d’améliorations apportées à sa plateforme récompensée de Network as a Service (NaaS), Colt On Demand. Au Royaume-Uni, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne 130 000 emplacements supplémentaires seront desservis par une fibre dédiée (FTTX) accessibles via la plateforme. Cette offre s’ajoute aux 32 000 bâtiments connectés Colt, aux 1 100 datacenters et aux 275 points de présence Cloud déjà accessibles aux clients via Colt On Demand, ainsi qu’aux millions de sites fournis par des opérateurs partenaires dans plus de 180 pays, offrant aux entreprises plus d’envergure, de rapidité et de sécurité.

Cette amélioration va dans le sens d’une plus grande automatisation pour Colt et ses clients. Les entreprises bénéficient d’un plus grand choix, d’une plus grande flexibilité et d’un meilleur contrôle des coûts, tandis que l’efficacité énergétique des réseaux basés sur la consommation peut contribuer à la réalisation des objectifs d’économie d’énergie des entreprises.

De plus, la nouvelle interface utilisateur de la plateforme On Demand de Colt permet de naviguer plus facilement et de soutenir les plans d’expansion géographique des entreprises via plateforme. Ainsi, elles pourront rapidement adapter leurs besoins en bande passante pour répondre à la demande et à l’évolution de la dynamique du marché.

Le service NaaS de Colt, Colt On Demand, a obtenu plus de trente récompenses du secteur depuis sa création, avec six victoires récentes dont celle du fournisseur de services NaaS mondial de l’année lors des MEF NaaS Excellence Awards 2024.

Ces améliorations interviennent alors que les responsables informatiques sont confrontés à de nouvelles pressions, notamment la mesure et la prévision de l’impact de l’IA sur leur infrastructure numérique, ainsi que la réduction des émissions de carbone sur l’ensemble du réseau. Dans une récente étude menée par Colt auprès de 1 500 DSI, 58 % d’entre eux ont déclaré utiliser davantage de fonctions à la demande ou NaaS en raison de la croissance de l’utilisation de l’IA. 81 % des personnes interrogées dans le cadre de l’étude ont souligné l’impact positif des NaaS sur leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, près de 30 % d’entre elles les citant comme contribuant directement à la réduction des émissions de carbone.

Les nouveaux sites sont proposés via l’écosystème de partenaires de Colt, et 20 000 sites supplémentaires devraient être disponibles sur la plateforme d’ici la fin de l’année, ce qui portera le nombre total de sites à plus de 180 000, dont 32 000 « on net », connectés à l’infrastructure numérique de Colt. En plus de bénéficier de l’échelle et de la portée de la plateforme, les entreprises qui choisissent les sites Colt on net bénéficient de devis, de commandes et de livraisons en temps réel, ainsi que d’un système de flexion en temps réel.