Colt reçoit la certification « Platinum » d’EcoVadis pour la troisième année consécutive

janvier 2025 par Marc Jacob

Les notations d’EcoVadis en matière de développement durable des entreprises sont basées sur des normes internationales de développement durable telles que les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRi) et la norme ISO 26000. Les notations fournissent une analyse factuelle des performances et une feuille de route pour une amélioration continue.

Son évaluation porte sur 21 critères de durabilité répartis sur quatre thèmes principaux : l’environnement, le travail et les droits de l’homme, l’éthique et l’approvisionnement durable. Le classement de cette année place Colt dans le 99e centile avec une note globale de 81 sur 100 pour 2024, en hausse par rapport à la note de 79 de l’année précédente et par rapport à la note de 75 en 2022.

Au cours des 12 derniers mois, les pratiques RSE de Colt ont progressé :

• Réduction de la consommation d’énergie pour le chauffage, la ventilation et la climatisation : Colt a mené à bien un certain nombre d’activités d’incubation « Smart X » avec des clients et des partenaires technologiques. La solution Smart Building de Colt House recueille des données sur les bâtiments afin d’améliorer les rapports sur les émissions, les analyses et les diagnostics, permettant ainsi une optimisation de l’énergie et des émissions de CO2 grâce à l’IA. L’utilisation de l’IA pour contrôler la configuration de la chaleur et de l’air dans le bâtiment devrait produire une réduction de 30 % par rapport à la référence de 2019 pour la consommation d’énergie et les émissions de CO2 du bâtiment.

• Matériaux réutilisés, récupérés et réutilisés : Colt a achevé un projet de quatre ans visant à retirer la quasi-totalité de ses commutateurs TDM (dispositifs utilisés pour gérer et acheminer plusieurs signaux sur un seul canal de communication) et de ses équipements de cœur de réseau SDH, éliminant ainsi 130 000 circuits anciens. En outre, Colt collabore avec des partenaires pour analyser et recycler les matériaux SDH déclassés.

• Électrification de sa flotte : Colt a continué à moderniser son parc automobile en adoptant des véhicules à faible émission de carbone, en passant à des voitures électriques ou hybrides et en installant des points de charge sur tous les sites Colt. À la fin de l’année 2024, 38 % des véhicules de la flotte seront des véhicules électriques à batterie (BEV) et 49 % des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV).

• Obtention de la norme « Employeurs inclusifs » : Colt a obtenu la médaille de bronze dans le cadre de la norme « Inclusive Employers Standard », une référence mondialement reconnue en matière d’inclusion et de diversité sur le lieu de travail. Cette norme permet à Colt d’évaluer et de mesurer les progrès réalisés dans divers domaines de l’IED à l’aide d’un modèle de maturité.

• Progression de sa stratégie d’impact social : Tout au long de l’année 2024, Colt a fait progresser sa stratégie d’impact social, en soutenant des organisations caritatives qui aident les enfants défavorisés, les jeunes et d’autres groupes sous-représentés, avec l’inclusion numérique et l’éducation STEM.

• Publication de son rapport sur le Pacte mondial des Nations Unies : Colt, en tant que membre du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC), a publié sa Communication de Progrès (COP), démontrant l’engagement continu de Colt à adhérer aux dix principes de l’UNGC, qui couvrent des domaines tels que la protection de l’environnement, les droits de l’homme et les normes de travail.

Keri Gilder, CEO, Colt Technology Services, souligne : « L’année 2024 a été marquée par l’été le plus chaud jamais enregistré et la première année où les températures ont dépassé de 1,5 °C les niveaux préindustriels. Il n’a jamais été aussi urgent pour les entreprises d’agir. Chez Colt, nous travaillons d’arrache-pied pour susciter des changements positifs dans tous les domaines de la RSE. Nous sommes très fiers d’avoir obtenu la médaille de platine EcoVadis pour la troisième année consécutive. Elle reconnaît notre engagement profond et les mesures significatives que nous prenons pour construire un avenir plus lumineux, plus équitable et plus durable ».

Caroline Griffin Pain, Chief Legal Officer, Colt Technology Services, indique : « Nos clients comptent sur nous pour les guider, les soutenir et les informer dans leur démarche de développement durable. C’est une responsabilité que nous prenons très au sérieux et qui informe et façonne notre stratégie et nos valeurs RSE. Chez Colt, ces valeurs constituent nos principes directeurs et sont au cœur de notre culture et de nos comportements. Nous sommes absolument ravis que nos progrès en matière de RSE aient été reconnus une fois de plus par EcoVadis, alors que nous poursuivons notre objectif d’atteindre l’objectif zéro carbone d’ici 2045 et que nous nous efforçons de construire une entreprise inclusive où chacun est le bienvenu ».

Depuis le lancement de sa stratégie de « durabilité par la conception » en 2021, Colt a intensifié ses efforts pour lutter contre la crise climatique en fixant et en atteignant des objectifs ambitieux fondés sur des données scientifiques. D’ici 2045, Colt vise à atteindre un niveau d’émissions nettes nulles et à inciter l’industrie à prendre des mesures significatives. De plus amples informations sur les progrès de Colt en matière de RSE et sur ses objectifs ambitieux en matière d’émissions nettes zéro sont disponibles dans le troisième rapport de développement durable de Colt.