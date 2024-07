Colt propose de nouveaux services de cloud public et privé en partenariat avec OVHcloud

juillet 2024 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce un partenariat avec OVHcloud. Cette collaboration permet aux entreprises de bénéficier de la sécurité et de la flexibilité de la connectivité Dedicated Cloud Access primée de Colt, ainsi que de la solide protection des données intégrée à l’ensemble des services de cloud public et privé d’OVHcloud, disponibles via OVHcloud Connect.

OVHcloud exploite plus de 450 000 serveurs dans 43 datacenters, au service de 1,6 million de clients sur quatre continents. Fer de lance d’un cloud de confiance et pionnier d’un cloud durable avec le meilleur rapport performance-prix, OVHcloud offre à ses clients des solutions de dernière génération combinant performance, prix prévisibles et souveraineté totale des données pour soutenir leur croissance sans entrave.

Colt assure la connectivité avec OVHcloud à travers huit points de présence (PoP) répartis en Europe et un à Singapour. Cette infrastructure permet aux entreprises de rejoindre OVHcloud depuis le réseau étendu de Colt, couvrant plus de 32 000 bâtiments connectés et 1 200 datacenters à travers le monde. Colt propose une large sélection de solutions de connectivité cloud, telles que SD WAN, Ethernet, Wave, IPVPN, ainsi que son réseau On Demand Network-as-a-Service (NaaS), pionnier sur le marché. Le Dedicated Cloud Access de Colt offre une connectivité sécurisée et dédiée au client, garantissant ainsi des latences optimales et une bande passante complète.

Cette annonce survient dans un contexte de croissance continue du marché du cloud, avec 94 % des entreprises à l’échelle mondiale adoptant désormais des services cloud, d’après le rapport Cloud Computing Statistics. En plus de la tendance actuelle vers le cloud, l’amélioration de la sécurité figure également parmi les principales priorités des investissements informatiques. Selon la dernière étude de Colt sur les priorités informatiques, 40 % des plus de 1 000 personnes interrogées ont souligné l’importance de ce domaine.

OVHcloud et Colt partagent un engagement profond en matière de développement durable. Colt s’engage en faveur d’une infrastructure durable sur l’ensemble de sa chaîne de valeur : réduction des émissions de scope 3, utilisation de ressources énergétiques durables, composants matériels reconditionnés et intégration de processus de fin de vie favorisant les principes de l’économie circulaire. Retrouvez le dernier rapport de développement durable de Colt ici. OVHcloud s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui garantit un contrôle total de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs avec un système de watercooling sur mesure à la construction et la gestion de ses data centers, afin que les clients puissent profiter des avantages d’un modèle respectueux de l’environnement avec une utilisation parcimonieuse des ressources et une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l’industrie.