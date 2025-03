Colt complète avec succès l’essai de cryptage quantique sécurisé sur son réseau optique

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Colt Technology Services annonce la réussite d’un essai de cryptage quantique sur son réseau d’ondes optiques. Colt a collaboré avec plusieurs partenaires technologiques pour cet essai, notamment Adtran, Ciena, ID Quantique (IDQ), Nokia et Toshiba, dans le but d’offrir aux entreprises internationales une gamme de services leur permettant de se préparer à un avenir sécurisé par la technologie quantique.

Suite à la réussite de cet essai, Colt développe de nouvelles solutions personnalisées visant à protéger les entreprises contre les risques que posent les ordinateurs quantiques dans le déchiffrement des clés de cryptage classiques. Ces nouvelles solutions de chiffrement sécurisées quantique - conçues et livrées pour répondre aux besoins individuels des clients de Colt - viendront enrichir le portefeuille de solutions de chiffrement optique de Colt.

Elles incluront notamment :

• Le cryptage sécurisé Quantum pour les services Wave de Colt sur les réseaux métropolitains, nationaux et internationaux ;

• Le cryptage sécurisé Quantum pour le réseau privé d’un client sur les réseaux métropolitains, nationaux et internationaux.

Pour Colt, cet essai représente une étape importante dans le pilotage de nouvelles technologies destinées à résoudre les problèmes futurs de ses clients internationaux. Il a également permis de tester les capacités et l’intégration de plusieurs partenaires technologiques. Cela signifie que Colt peut offrir des capacités de réseau sécurisées au niveau quantique dans un environnement agnostique, offrant aux clients de Colt un plus grand choix de solutions pour répondre à leurs besoins actuels et futurs.

Le marché quantique devrait connaitre un taux de croissance annuel moyen de 23 à 25 % entre 2023 et 2035. Les secteurs des services financiers, de la défense et de la santé étant parmi les premiers à bénéficier de son potentiel de résolution de problèmes complexes. Dans le même temps, les organisations doivent se protéger contre les risques que devraient présenter les ordinateurs quantiques, notamment le principe « récolter maintenant, décrypter plus tard », selon lequel les adversaires collectent et stockent des données dans l’intention de les décrypter à mesure que la technologie quantique évolue, et le Q-Day, le moment où les ordinateurs quantiques devraient être en mesure de briser les méthodes de cryptage classiques.

• Spécifications techniques de l’essai : L’essai a permis d’évaluer différentes méthodes de cryptage à sécurité quantique sur le trafic de données via le réseau d’ondes optiques de Colt, notamment la distribution de clés quantiques (QKD), la clé prépartagée (PSK) avec distribution de clés symétriques et la technologie de cryptographie postquantique (PQC).

• Colt a testé ces capacités différentes mais complémentaires de sécurisation quantique dans son réseau longue distance entre Londres et Francfort, d’une longueur de 1 361 km, et dans son réseau métropolitain, à travers deux points de présence (PoP) de Colt dans la ville de Londres et un PoP à Slough, d’une longueur de 88 km.

• L’essai de distribution de clés quantiques s’est déroulé entre la ville de Londres et Slough au Royaume-Uni. Plusieurs solutions partenaires ont évalué des scénarios de distribution de clés quantiques dans des topologies point à point et nœud de confiance. Colt a également testé les scénarios en utilisant des réseaux à double paire de fibres et à simple paire de fibres. Dans le scénario à fibre unique, Colt a transporté le canal quantique et les services de données sur la même paire de fibres.

Colt prévoit que ses clients du secteur des services financiers seront parmi les premiers à bénéficier de ses nouvelles solutions, le secteur des services financiers étant l’un des premiers à adopter l’informatique quantique. Deloitte Insights prévoit que les investissements du secteur des services financiers dans les capacités d’informatique quantique augmenteront à un taux de croissance annuel moyen de 72 % sur 10 ans, de 2022 à 2032, passant de 80 millions de dollars américains en 2022 à 19 milliards de dollars américains en 2032. Les cas d’utilisation dans le secteur incluent l’informatique quantique dans la gestion des risques, la détection et l’atténuation des fraudes, l’optimisation des portefeuilles et l’analyse des marchés, la tarification des produits dérivés complexes, le commerce à haute fréquence et la sécurisation des opérations financières.