Cohesity nomme Craig Martell, PhD, au poste de Directeur de la Technologie (CTO)

mai 2024 par Marc Jacob

Cohesity annonce la nomination de Craig Martell, diplômé d’un doctorat en Computeur Science (PhD), au poste de directeur de la technologie (Chief Technology Officer). Dans le cadre de ses fonctions, Craig Martell apportera son expertise approfondie de l’industrie pour façonner la vision technologique de l’entreprise, en intégrant les tendances actuelles et évolutives de l’industrie et des clients afin de définir et d’exécuter une feuille de route stratégique et percutante pour l’avenir de Cohesity.

Dr Craig Martell apporte une vaste expérience de l’industrie et du secteur public ainsi qu’une expertise sans précédent dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage profond, ayant piloté des programmes d’IA pour des entreprises technologiques de premier plan depuis 2013. Craig Martell a récemment occupé le poste de directeur du numérique et de l’intelligence artificielle (Chief Digital and AI Officer, CDAO) pour le département de la Défense (DoD) aux États-Unis. À ce titre, il a occupé le poste de haut fonctionnaire responsable de l’accélération de l’adoption des données, de l’analyse, des solutions numériques et des fonctions d’IA permettant de générer un avantage décisionnel important dans l’ensemble du département, guidant de manière experte le DoD dans le domaine de l’intelligence artificielle, un secteur en pleine évolution. Le bureau du CDAO a été créé avec le Dr Martell comme premier dirigeant, pour améliorer l’élaboration de stratégies numériques et d’IA et pour la formulation de politiques publiques, tout en assurant l’unité de la mission et une intégration plus étroite des données, des technologies d’IA et de cybersécurité, à l’échelle de toute l’entreprise.

Avant de rejoindre le DoD, Craig Martell a occupé plusieurs postes de direction dans certaines des entreprises technologiques les plus connues. Chez Lyft, il a occupé le poste de responsable de l’apprentissage profond, où il a conçu et construit une plateforme d’apprentissage automatique à la pointe de la technologie, permettant à l’équipe d’ingénierie de Lyft de créer et d’expédier rapidement des modèles d’apprentissage automatique à l’aide de programmes statistiques à grande échelle, nouveaux et continus. De 2018 à 2020, M. Martell a occupé le poste de responsable de l’intelligence artificielle chez Dropbox, où il était responsable de l’ensemble de l’apprentissage profond, y compris de la définition de sa vision globale, de l’analyse appliquée à l’apprentissage automatique et de la communication claire et concise de la stratégie d’apprentissage automatique dans l’ensemble de l’organisation. Avant cela, il a dirigé un certain nombre d’équipes d’IA et d’initiatives de développement du marché chez LinkedIn. M. Martell a également été professeur titulaire d’informatique à la Naval Postgraduate School, spécialisé dans le traitement du langage naturel. La maîtrise des principes et des méthodologies statistiques de Craig Martell a été démontrée dans ses nombreux brevets, notamment un système de classification hybride (Hybrid Classification System) en 2021 et un système et méthode de chiffrement des données dans des données (System and Method for Encrypting Data in Pictorial Data) en 2008.