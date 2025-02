Cohesity nomme Carol Carpenter au poste de Chief Marketing Officer

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

« Tout au long de sa carrière, Carol a fait preuve d’un leadership salué sur les marchés du cloud et de la sécurité, ainsi que d’un engagement profond envers la réussite de ses clients, une vision qui qui s’aligne parfaitement avec la mission de Cohesity », a déclaré Sanjay Poonen, PDG de Cohesity. « En tant que premier fournisseur mondial de solutions de protection des données, plus de 12 000 organisations nous font confiance pour protéger leur plus grande richesse à savoir, leurs données. Je fais confiance à l’approche innovante et centrée sur le client de Carol pour nous aider à renforcer cette confiance et à consolider notre position de leader mondial en matière de cyber-résilience. »

Avant de rejoindre Cohesity, Carol Carpenter occupait le poste de Directrice Marketing chez VMware puis chez Unity. Elle a fait un passage déterminant au sein de Google en tant que Vice-Présidente Monde du Marketing, où elle a propulsé Google Cloud dès son lancement et jusqu’à devenir le leader du marché. Elle est également passée par ElasticBox (racheté par CenturyLink), Trend Micro, Keynote Systems, Apple, entres autres. Au sein de Cohesity, sa mission principale sera de renforcer la notoriété de la marque, affiner les stratégies de mise sur le marché et la création de programmes visant à stimuler la demande.

« Cohesity permet aux entreprises de relever l’un des défis les plus critiques d’aujourd’hui : maintenir leur résilience face à un paysage de cybermenaces de plus en plus complexe », a déclaré Carol Carpenter, directrice du marketing chez Cohesity. « Il s’agit d’une entreprise remarquable dont je suis ravie de rejoindre les équipes, pour qu’ensemble nous poussions l’entreprise vers une nouvelle ère de la protection des données dans le monde. »