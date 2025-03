Cohesity intègre des capacités d’informatiques quantiques à la version 11.0 de NetBackup

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avec la sophistication croissante des attaques et l’arrivée des menaces liées à l’informatique quantique, les entreprises sont de plus en plus soucieuses de la sécurité de leurs données.

Cette évolution de NetBackup répond à ces nouveaux besoins en offrant à ses clients des fonctionnalités avancées dont :

Le chiffrement quantique pour protéger les entreprises contre les attaques de type "harvest now, decrypt later" en utilisant le calcul quantique.

La surveillance du comportement des utilisateurs pour détecter les actions inhabituelles et stopper les attaques, même en cas de compromission des identifiants administratifs.

L’amélioration de l’évaluation des risques pour renforcer de la posture de sécurité des données grâce à la configuration automatique des paramètres de sécurité recommandés.

Un support cloud étendu qui couvre davantage de workloads PaaS et les rends plus efficaces grâce à des fenêtres de sauvegarde plus courtes dans le cloud.