Cohesity fusionne avec la division de protection des données d’entreprise de Veritas

décembre 2024 par Marc Jacob

Cohesity annonce la finalisation de sa fusion avec la division de protection des données d’entreprise de Veritas, marquant le début d’une nouvelle ère dans le domaine de la protection des données. Cohesity va désormais accompagner plus de 12 000 clients - dont plus de 85 entreprises du Fortune 100 et près de 70 % du Global 500 - et protéger des centaines d’exaoctets de données à travers le monde. Avec la finalisation de cette fusion, Cohesity offre désormais la prise en charge des charges de travail la plus étendue du marché ainsi que l’un des plus vastes écosystèmes de partenaires du marché.

Cohesity est devenue la première entreprise à dépasser 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires, enregistrant la croissance la plus rapide sur le secteur en 11 ans. Sur une base pro forma ajustée pour l’exercice fiscal clos en juillet 2024, l’entité combinée a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 1,7 milliard de dollars, un revenu annuel récurrent (ARR) de 1,5 milliard de dollars et une marge EBITDA ajustée de 28 %.

« NVIDIA félicite Cohesity pour la finalisation de l’acquisition de Veritas. Nous sommes ravis de collaborer avec Cohesity pour accompagner le développement de ses produits d’IA générative sur la plateforme NVIDIA AI Enterprise », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « Cohesity sauvegarde et protège les données du monde entier, mine d’or en matière de valeur commerciale, que les clients peuvent exploiter grâce à l’IA générative. »

« Cette transaction entre Cohesity et l’activité de protection des données de Veritas est la plus importante à ce jour dans le domaine de la protection des données. Elle répond au besoin croissant du marché d’aller au-delà de la simple sauvegarde et restauration des données pour adresser les problématiques de sécurité et d’analyse des données et ainsi renforcer la cyber-résilience », a déclaré Daniel Newman, PDG de The Futurum Group. « Cohesity propose désormais l’offre la plus large pour la prise en charge de charges de travail, avec des capacités de sécurité et d’analyse de rang mondial. À cela s’ajoute une présence importante sur le marché grâce notamment à vaste écosystème de fournisseurs de services, de distributeurs à valeur ajoutée (VAR), de partenaires intégrateurs et de fabricants d’équipements d’origine (OEM). Cohesity occupant une position unique sur le marché, à mi-chemin entre le multicloud, la sécurité et l’IA, menant l’entreprise sur une trajectoire de croissance ambitieuse, pilotée par Sanjay Poonen, leader expérimenté. Nous sommes convaincus que l’entreprise jouera un rôle clé avec un développement au-delà de la protection des données, pour aider les DSI du monde entier à exploiter le potentiel de l’IA et à transformer les données de leur organisation en un avantage concurrentiel. »

Les capacités qui émergent de la fusion de Cohesity avec la division de protection des données de Veritas sont les suivantes :

• Innovations et capacités de pointe : L’entreprise issue de la fusion offre des solutions de sécurité et de gestion des données sur le cloud et optimisées par l’IA, des analyses basées sur l’IA générative, une interface de gestion simple d’utilisation et un portefeuille complet de solutions de protection des données multicloud. Cohesity prend désormais en charge le plus large éventail de charges de travail grâce à une architecture moderne hautement évolutive.

• Préservation des investissements clients : Cohesity continuera d’investir et de faire progresser la feuille de route et la stratégie de tous les produits des deux entreprises intégrées au nouveau portefeuille combiné, pour les prochaines années. Celui-ci inclut les produits et services Cohesity existants ainsi que les solutions Veritas couvertes par l’accord de fusion, dont notamment Veritas NetBackup, les application Veritas NetBackup et l’offre de protection des données Veritas Alta.

• Support mondial : Avec un score de recommandation client (NPS) parmi les meilleurs du secteur et une couverture mondiale, Cohesity pilote un support « follow-the-sun », fonctionnant 24h/24. L’objectif de Cohesity est d’accompagner les entreprises en garantissant une expérience client positive et en répondant efficacement à leurs besoins d’assistance.

• Capacités d’IA avancées : Des capacités inédites d’IA en instance de brevet vont apporter aux clients des avantages importants en matière de gestion, de protection et de résilience des données, les aidant à obtenir des informations plus approfondies sur leur données et à créer de la valeur.

• Écosystème de partenaires consolidé : L’entreprise combinée réunit l’un des plus vastes écosystèmes de partenaires du secteur, incluant des fournisseurs de services cloud, des éditeurs en sécurité, des distributeurs à valeur ajoutée (VAR), des partenaires intégrateurs, des fournisseurs de services gérés (MSP), des partenaires de l’écosystème, des partenaires de distribution et des fabricants d’équipements d’origine (OEM).

Cohesity vise un Marché Total Adressable (TAM) de plus de 40 milliards de dollars. Ce chiffre inclut le marché des logiciels de réplication et de protection des données, qui devrait atteindre 12,3 milliards de dollars de ventes en projection d’ici la fin de l’année 2024, selon les estimations du Semiannual Software Tracker 2024 H1 d’IDC[2].

La stratégie go-to-market étendue, la présence géographique renforcée et les ressources de R&D supplémentaires permettront à la nouvelle entité d’accélérer l’acquisition de nouveaux clients et de stimuler le déploiement de solutions innovantes sur un segment de la sécurité et de la gestion des données en forte croissance. Avec cette transaction, la valeur de l’entreprise combinée est évaluée à plus de 7 milliards de dollars.

Détails de la Transaction et Consultants

L’entreprise fusionnée a bénéficié du soutien d’investisseurs de renom, notamment SoftBank Vision Fund I, Sequoia Capital, Wing Venture Capital, Premji Invest et Madrona. Le groupe Carlyle, par le biais de sa participation dans Veritas, est désormais l’un des principaux actionnaires de l’entreprise fusionnée.

La transaction a été financée par un tour de table d’investissement de série H mené par Haveli Investments, qui a fourni la majeure partie des capitaux propres et est désormais l’un des principaux actionnaires de Cohesity. Coatue, Sapphire Ventures et Dragon Fund ont également joué un rôle clé dans ce tour de table. Ce soutien financier solide garantit les ressources financières et opérationnelles essentielles à la croissance de l’entreprise, à l’expansion de sa présence mondiale et à la poursuite de l’innovation produit.

« Nous sommes ravis d’avoir mené le dernier tour de table de Cohesity pour financer cette transaction, qui sera transformatrice », a déclaré Brian Sheth, directeur des investissements de Haveli Investments. « De cette fusion nait un nouveau géant de la protection des données et de la cyber-résilience. Selon nos prévisions, la puissance évolutive et les ressources combinées qui en résultent vont accélérer l’innovation produit, renforçant ainsi le leadership de Cohesity sur son secteur. Il me tarde de de prendre ma place au sein du conseil d’administration de Cohesity et de travailler en étroite collaboration avec Sanjay et l’équipe de direction pour propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets. »

J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Cohesity pour les fusions et acquisitions, et JPMorgan Chase Bank, N.A., a structuré et engagé le financement de la transaction. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Gunderson Dettmer LLP ont été les principaux conseillers juridiques de Cohesity. Guggenheim Securities et Morgan Stanley & Co. ont agi en tant que conseiller financier principal de Veritas. Morgan Stanley a également conseillé Veritas sur cette transaction. Alston & Bird LLP, Latham & Watkins LLP et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont été les principaux conseillers juridiques de Veritas pour la transaction.