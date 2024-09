Cohesity étend son partenariat avec CrowdStrike

septembre 2024 par Marc Jacob

Cohesity annonce l’extension de son partenariat stratégique avec CrowdStrike pour renforcer la détection et la réponse aux menaces. Cette nouvelle étape dans la collaboration vise à établir une nouvelle norme de cybersécurité dans les solutions de sauvegarde et de restauration grâce à la combinaison de puissantes capacités de protection des données de Cohesity et du flux de renseignements sur la menace (threat intelligence) de Crowdstrike.

Selon le Global Threat Report 2024 de CrowdStrike, les attaquants se tournent désormais vers des tactiques plus efficaces pour exploiter les vulnérabilités, comme le vol d’identifiants ou encore le contournement des défenses traditionnelles, en s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle (IA) et d’autres technologies de pointe pour faire évoluer rapidement leurs techniques. La nouvelle intégration entre Cohesity Data Cloud et CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence permet aux organisations de lutter à armes égales contre ces cyberattaques sophistiquées.

Les solutions de Cohesity associées à la threat intelligence de CrowdStrike, qui surveille plus de 250 adversaires et intègre des indicateurs de compromission (IOC), permettra à leurs clients communs de mieux identifier les menaces les plus récentes dans leurs environnements de sauvegarde. Cette combinaison augmente la visibilité sur les attaques et menaces émergentes tout en réduisant les avantages laissés aux attaquants. Les clients peuvent ainsi explorer leurs copies de sauvegarde Cohesity de sorte que ni les attaquants ni les activités de confinement ou de réponse n’aient d’impact sur l’enquête.

Avec la mise en place de clean rooms et d’outils intégrés Cohesity, les organisations bénéficient de capacités de recherches précises pour analyser les logiciels malveillants, enquêter sur les brèches de sécurité et comprendre les vecteurs d’attaque sans risquer de contaminer l’ensemble de leur environnement informatique.

Cohesity s’attache à réunir le meilleur de l’industrie de la sécurité, en permettant aux clients de choisir les solutions qui leur conviennent sans sacrifier les fonctionnalités ou ajouter de la complexité. Cette flexibilité permet de mettre en place un dispositif de sécurité plus personnalisé, capable de s’adapter aux menaces émergentes et aux changements dans l’environnement informatique.