Cohesity étend sa collaboration avec Red Hat

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans un contexte où les entreprises adoptent de plus en plus les conteneurs et les machines virtuelles pour moderniser leurs infrastructures, la sécurisation de ces environnements devient primordiale. Cette intégration répond à ce besoin en offrant une solution intégrée pour la protection des données et la résilience face aux cyberattaques dans l’ensemble des environnements Red Hat OpenShift Virtualization avec Cohesity DataProtect et NetBackup.

Les principaux avantages de la collaboration sont les suivants :

• Une protection complète : l’intégration prend en charge les machines virtuelles et conteneurs dans les environnements Red Hat OpenShift Virtualization.

• Une gestion simplifiée : les clients peuvent désormais assurer une gestion centralisée des opérations de sauvegarde et de restauration via les mêmes workflows que les sources de données existantes sur Cohesity Data Cloud.

• L’amélioration de la cyber-résilience : la plateforme Cohesity, exécutée sur Red Hat OpenShift et conçue avec des principes de "zero-trust", offre des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment l’immutabilité, des contrôles d’accès stricts et la technologie "clean room".

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de longue date entre Cohesity et Red Hat, qui avait notamment initié l’adoption de Red Hat Enterprise Linux comme système d’exploitation de base pour le Cohesity Data Cloud.