Cohesity et l’unité de protection des données de Veritas s’associent

février 2024 par Marc Jacob

Cohesity et Veritas annoncent leur accord définitif en vertu duquel l’unité de protection des données de Veritas sera fusionnée à Cohesity pour créer un nouveau leader de la sécurisation et de la gestion des données. Les clients bénéficieront ainsi d’une accélération des innovations grâce à l’injection commune d’investissements R&D élevés, un soutien indéfectible à la réussite de leurs clients, et l’accès à l’un des écosystèmes partenaires les plus étendus du secteur.

Sanjay Poonen dirigera l’organisation fusionnée en tant que Président Directeur Général. Greg Hughes, PDG de Veritas, sera membre du conseil d’administration et conseiller stratégique de Sanjay Poonen après la clôture de la transaction.

Protéger les données et fournir des informations fiables à partir de celles-ci sont des impératifs majeurs pour les professionnels de l’informatique ainsi que les membres des conseils d’administration. Compte tenu de la menace endémique que représentent les ransomwares, chaque organisation a besoin d’une stratégie de cyber-résilience. Par ailleurs, dirigeants d’entreprises et professionnels de l’industrie des technologies sont face à une opportunité sans précédent de tirer parti de la puissance de l’IA générative pour tirer plus d’informations de leurs données et favoriser efficacité, innovation et croissance.

L’association des innovations de Cohesity et de Veritas permettront de relever directement ces défis, en offrant aux entreprises un portefeuille complet d’offre de protection des données multicloud, avec une expérience utilisateur puissante et simple, ainsi qu’une plateforme hyperconvergée haute performance, gérée de manière centralisée. La forte complémentarité de ces deux entités permettra de créer un nouveau leader de la sécurisation et de la gestion des données, avec de nombreuses offres produits destinées à aider les clients à répondre à leurs besoins en matière de sécurisation et d’utilisation des données. Ensemble, la nouvelle structure réunira des centaines d’exaoctets de données protégées, une présence mondiale sur le marché et une forte pénétration avec 96 des entreprises du Fortune 100 et 80 % du Global 500 ; un solide écosystème partenaires dans tous les segments des fournisseurs de services cloud, des acteurs de la sécurité, des revendeurs, des intégrateurs de systèmes et des équipementiers matériels.

Ensemble, les entreprises cibleront un marché total adressable (TAM) de plus de 30 milliards de dollars. Ce chiffre inclut le marché des logiciels de réplication et de protection des données, estimé à 12,2 milliards de dollars en 2024 par le cabinet d’analyse IDC[1]. La surface élargie de la mise sur le marché, l’empreinte géographique et les ressources de R&D permettront d’accélérer l’adoption des offres combinées par de nouveaux clients et de contribuer au déploiement de solutions innovantes dans le segment en pleine croissance de la gestion et de la sécurisation des données.

Cette fusion offrira aussi des avantages significatifs aux clients, de par les ressources accrues qui seront investies dans l’innovation technologique et les capacités d’évolution, pour soutenir les clients du monde entier. Sur une base pro forma pour l’exercice clos en juillet 2023, l’entité combinée a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard de dollars, un montant de revenus annuels récurrents (ARR) de 1,3 milliard de dollars et une marge d’EBITDA ajusté de 27 %. À long terme, la fusion augmentera la croissance de l’entité et les opportunités d’expansion produits et marchés, garantissant aux clients l’accès aux meilleurs outils et services pour protéger leurs données.

Détails de la transaction

La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Cohesity et de Veritas et devrait être finalisée d’ici fin 2024, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles. Cohesity financera la transaction par le biais d’une combinaison de fonds propres et de dettes. La transaction valorise la société combinée à environ 7 milliards de dollars. Dans le cadre de la transaction, Veritas prévoit de lancer des offres d’échange ou des transactions similaires en lien avec sa dette existante.

La société fusionnée bénéficiera du soutien d’investisseurs de renom, notamment Softbank Vision Fund, Sequoia Capital, Wing Venture Capital, Premji Invest et d’autres. Les actionnaires existants de Veritas, y compris l’actionnaire majoritaire Carlyle, deviendront actionnaires de Cohesity à la clôture de la transaction. Patrick McCarter, directeur général et co-responsable de la technologie mondiale chez Carlyle, rejoindra le conseil d’administration de Cohesity après la clôture de la transaction. Haveli Investments participera en tant que nouvel investisseur important dans le cadre de cette transaction, et Premji Invest augmentera sa participation dans Cohesity. En outre, Madrona deviendra un nouvel investisseur dans la société combinée. Parallèlement à ces investissements, Brian Sheth, fondateur et directeur des investissements de Haveli, rejoindra le conseil d’administration de Cohesity à la clôture de la transaction, et Sandesh Patnam, directeur associé de Premji Invest, rejoindra le conseil d’administration de Cohesity courant février 2024. Ce soutien solide garantit les ressources financières et opérationnelles essentielles pour propulser la croissance de l’entreprise, étendre sa présence mondiale et stimuler l’innovation produits continue.

Les actifs restants des activités de Veritas formeront une société distincte, « DataCo ». « DataCo » comprendra les activités InfoScale, Data Compliance et Backup Exec de Veritas, et fonctionnera de manière autonome, améliorant ainsi l’agilité et l’adaptabilité. Cette indépendance retrouvée permettra à ces structures de mettre en œuvre une approche très ciblée et centrée sur le client. Chaque entité bénéficiera d’efforts de recherche et développement dédiés, visant à fournir des solutions spécialisées et adaptées à leurs marchés respectifs. « DataCo » sera dirigée par le PDG Lawrence Wong, actuellement vice-président senior de la stratégie et des produits chez Veritas.

Conseillers

J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Cohesity en matière de fusions et acquisitions, et JPMorgan Chase Bank, N.A. a fourni un financement engagé pour la transaction. PJT Partners a agi en tant que conseiller sur les marchés des capitaux d’emprunt auprès de Cohesity. Simpson Thacher and Bartlett LLP et Gunderson Dettmer LLP ont agi en tant que principaux conseillers juridiques de Cohesity. Guggenheim Securities, LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Veritas. Alston & Bird LLP et Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Veritas dans le cadre de la transaction.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations exprimant les opinions, les attentes, les croyances, les plans, les objectifs, les hypothèses ou les projections de Cohesity et de Veritas concernant des événements futurs ou des résultats futurs et sont donc, ou peuvent être considérés, comme des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs, y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s’attend à », « cherche », « projette », « a l’intention de », « planifie », « peut », « sera » ou « devrait » ou, dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ils comprennent des déclarations concernant les intentions, les croyances, les projections ou les attentes actuelles de Cohesity et de Veritas, y compris des déclarations concernant le calendrier prévu de la clôture de la transaction ; les avantages attendus de la transaction, y compris la performance financière attendue de la société issue de la fusion et de DataCo et les avantages pour les clients de la société issue de la fusion et de DataCo ; la capacité des parties à obtenir les approbations réglementaires requises dans le cadre de la transaction et de conclure la transaction en tenant compte des diverses conditions de clôture ; et les dépenses liées à la transaction et les coûts futurs potentiels. Si un changement se produit, les activités, la situation financière, la liquidité et les résultats d’exploitation de Cohesity peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs comme prédicteur du rendement futur. Les résultats et les événements réels survenus au cours des périodes futures peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, car ils sont assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : (i) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation du contrat d’achat relatif à la transaction ou à l’incapacité de conclure la transaction aux conditions décrites ou pas du tout ; (ii) l’omission d’obtenir certaines approbations réglementaires requises pour la réalisation de l’opération ou le défaut de satisfaire à l’une ou l’autre des autres conditions à la réalisation de l’opération ; (iii) toute difficulté dans le financement de la transaction en raison de l’incertitude ou de l’évolution défavorable des marchés des capitaux d’emprunt ou des capitaux propres ou pour toute autre raison ; (iv) l’effet de l’annonce de la transaction sur la capacité de Cohesity et de Veritas à conserver et à embaucher du personnel clé et à entretenir des relations avec leurs principaux partenaires commerciaux et clients, ainsi qu’avec d’autres personnes avec lesquelles elles font affaire, ou sur leurs résultats d’exploitation et leurs activités en général ; (v) la réaction des concurrents à la transaction ; (vi) les risques associés à la perturbation de l’attention de la direction des activités commerciales en cours en raison de la transaction ; (vii) la capacité de répondre aux attentes en ce qui concerne le calendrier et la réalisation de la transaction ; (viii) les coûts importants associés à la transaction ; (ix) un éventuel litige lié à la transaction ; et (x) les restrictions pendant la durée de la transaction qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de saisir certaines occasions d’affaires. Ces facteurs ne sont pas nécessairement tous les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Cohesity et de Veritas diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles, dont beaucoup échappent au contrôle de Cohesity et de Veritas, pourraient également nuire aux résultats, aux performances ou aux réalisations.

De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre, et il n’est pas possible pour Cohesity et Veritas de prédire quels facteurs se produiront. En outre, Cohesity et Veritas ne peuvent pas évaluer l’impact de chaque facteur sur leurs activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur intégralité par les mises en garde énoncées ci-dessus. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées, et Cohesity et Veritas déclinent toute obligation de mettre à jour publiquement l’une de ces déclarations pour refléter les résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des changements d’hypothèses ou des changements dans d’autres facteurs affectant les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par les lois applicables. Si Cohesity et/ou Veritas mettent à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, il ne faut pas en déduire que Cohesity et/ou Veritas effectueront des mises à jour supplémentaires à l’égard de ces déclarations ou d’autres déclarations prospectives.