Cohesity et 11:11 Systems lancent un service de récupération en Salle Blanche

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

En combinant les capacités essentielles de Salle Blanche de Cohesity avec l’expertise en récupération après incident cyber et en services managés de 11:11 Systems, cette solution aide les organisations à créer facilement des environnements isolés et hors réseau (air-gapped) à la demande. Ces environnements peuvent ensuite être utilisés pour des enquêtes et analyses a posteriori par les équipes de sécurité, permettant ainsi aux entreprises de répondre rapidement et de se remettre efficacement des attaques par ransomware et autres cyberattaques destructrices.

Face à la croissance incessante des cyberattaques mondiales, disposer d’une Salle Blanche robuste est devenu une nécessité opérationnelle pour les entreprises modernes. Cela exige souvent des investissements importants en capital et en opérations pour maintenir des installations spécialisées et hors réseau. Pour beaucoup d’organisations, une Salle Blanche dédiée est financièrement inaccessible. En conséquence, les responsables IT doivent recourir à des techniques manuelles qui prolongent généralement les temps d’arrêt. 11:11 Systems répond à ces défis grâce à des infrastructures et installations spécialisées conçues pour satisfaire aux exigences strictes de résilience cyber, accompagnées de services de conseil offrant une suite complète de solutions et une expertise inégalée pour faire face aux menaces cyber évolutives.

Proposée dans un modèle sécurisé basé sur le cloud et facturée au téraoctet, la 11:11 Cyber Recovery Platform pour Cohesity offre aux organisations un environnement de Salle Blanche totalement isolé pour identifier des répliques de données propres et non compromises, et restaurer les opérations rapidement. Livrée sous forme de service et soutenue par l’engagement SLA de disponibilité à 100 % de 11:11, cette solution est accessible dès aujourd’hui avec un coût mensuel récurrent, sans investissement initial en capital ou en opérations. Grâce à des outils sophistiqués et une expertise appliqués tout au long du processus de réponse aux incidents, cette plateforme permet des stratégies de récupération plus agiles et économiques, qui permettent aux entreprises de se remettre plus rapidement et plus sereinement des incidents. Cette solution complète de récupération après incident cyber va au-delà des approches traditionnelles de sauvegarde et de reprise après sinistre, englobant la préparation, l’initiation de la récupération, l’atténuation des dommages et la restauration finale.

La 11:11 Cyber Recovery Platform pour Cohesity prend en charge l’ensemble du cycle de vie de la réponse aux incidents cyber, depuis la détection et l’isolation jusqu’à l’atténuation et la restauration à grande échelle. Des experts en réponse aux incidents sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour aider les organisations à atténuer les menaces et reprendre leurs activités rapidement. Avec des décennies d’expérience reconnue en tant que leader dans la récupération après incident cyber et la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS), 11:11 Systems est un acteur mondial de premier plan dans le modèle « as a service », offrant un support 24/7/365 pour aider ses clients à relever efficacement les défis. Cela permet aux organisations de se remettre des incidents en toute confiance, tout en maintenant leur conformité et en assurant la continuité de leurs activités.

« Avec autant d’enjeux, disposer d’une plateforme de Salle Blanche dotée d’un ensemble complet d’outils pour identifier, isoler et réparer les dommages causés par une cyberattaque est d’une importance cruciale », a déclaré Roy Illsley, analyste en chef chez Omdia. « Les capacités de Salle Blanche et l’expertise éprouvée offertes par Cohesity et 11:11 Systems démontrent la valeur de deux fournisseurs distincts travaillant ensemble pour créer une nouvelle approche de la récupération cyber. »

Cette nouvelle offre s’appuie sur le partenariat réussi entre 11:11 Systems et Cohesity, qui inclut déjà 11:11 Cyber Vault et 11:11 Disaster Recovery (DRaaS) for Cohesity. Les deux entreprises s’engagent à innover et à fournir des solutions de résilience cyber de premier plan aux organisations en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

La 11:11 Cyber Recovery Platform pour Cohesity est disponible dès à présent et sera présentée lors de l’événement HPE Discover du 23 au 26 juin. Pour plus d’informations, visitez Cohesity au stand #3130 ou sur le site web de Cohesity, ainsi que le stand #3025 de 11:11 ou le site web de 11:11.