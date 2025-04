Cohesity dévoile RecoveryAgent

Cohesity annonce Cohesity RecoveryAgent, une nouvelle solution d’orchestration cyber basée sur l’IA pour les clients de Cohesity NetBackup et DataProtect. RecoveryAgent automatise la préparation, les tests, la conformité et la réponse à la restauration cyber, permettant aux organisations de se remettre plus rapidement des incidents cyber. Elle offre des plans de restauration intelligents et personnalisables et permet des tests rigoureux des processus de restauration dans un environnement hors production, donnant aux clients plus de confiance dans leur capacité à répondre à la prolifération des cyberattaques.

Simplifier la restauration cyber grâce à l’automatisation

Les environnements informatiques modernes sont complexes, combinant des systèmes physiques, virtuels et basés sur le cloud. Répondre aux cyberattaques exige des organisations qu’elles naviguent dans cette complexité tout en assurant l’intégrité, la disponibilité et la conformité réglementaire des données. RecoveryAgent relève ces défis en générant des plans personnalisables qui automatisent les flux de travail de restauration, rendant la réponse à la restauration cyber plus efficace.

Grâce à ces plans personnalisables, les organisations peuvent mieux se préparer aux incidents cyber, avant même qu’ils ne se produisent. L’interface utilisateur intuitive de RecoveryAgent permet aux équipes de créer facilement des plans de restauration avec des flux de travail scriptés qui intègrent automatiquement les étapes critiques de la réponse aux incidents, telles que la recherche de menaces, l’analyse des logiciels malveillants et la restauration instantanée des données. Les utilisateurs peuvent répéter les restaurations pour prouver que le plan permettra de restaurer efficacement leurs données dans un environnement hors production sans impacter les applications de production. Ces tests fréquents contribuent à assurer la préparation aux incidents réels.

Les capacités d’IA agentique de RecoveryAgent permettent aux équipes de restauration de :

Créer et modifier rapidement et facilement des plans de restauration avec l’aide de l’IA pour les tests automatisés de l’impact cyber ou de la reprise après sinistre.

Gérer la restauration granulaire sur plusieurs domaines dans des environnements hybrides complexes, y compris sur site, dans le cloud, PaaS et les conteneurs.

Accélérer les enquêtes forensiques grâce à l’analyse automatisée des menaces à l’aide d’outils natifs et de la meilleure intelligence en matière de menaces des partenaires de la Data Security Alliance.

Avoir plus de confiance dans une restauration propre après un incident grâce aux recommandations intelligentes de points de restauration basées sur l’IA agentique et à l’analyse du rayon d’impact des fichiers infectés dans tous les domaines.

Comprendre les temps de restauration réels et leur alignement sur les accords de niveau de service (SLA) de l’entreprise.

Assurer et démontrer la conformité aux exigences réglementaires et commerciales en mettant en œuvre des pratiques de restauration standard.

Intégration transparente pour une résilience cyber renforcée

RecoveryAgent automatise les tâches manuelles et chronophages telles que l’analyse des vulnérabilités, l’analyse des logiciels malveillants et la classification des données. Il peut également automatiser l’enquête forensique, le renforcement de la configuration et l’application de correctifs lorsqu’il est orchestré sur des machines virtuelles qui sont restaurées au sein de la solution. Ces capacités sont alimentées par la Data Security Alliance de Cohesity, qui s’intègre aux principaux fournisseurs de sécurité pour aider les équipes de sécurité à devenir plus agiles et productives. De plus, RecoveryAgent améliore la solution de salle blanche (clean room) existante de Cohesity, rendant l’activation plus rapide et plus intuitive.

« Compte tenu de l’infrastructure technologique complexe d’AntemetA et de notre exposition croissante aux risques cyber, nous avons besoin de solutions développées avec une vaste expérience sur le terrain pour nous permettre d’être aussi efficaces que possible », a déclaré Stéphane Colin, CTO d’AntemetA. « Cela n’est possible qu’avec des partenaires de confiance qui prennent le temps de comprendre notre complexité singulière et de travailler avec nous pour garantir que nos données peuvent être restaurées en toute confiance et que nos services garantissent le plus haut niveau de résilience, quels que soient les défis cyber auxquels nous sommes confrontés. Notre partenariat de longue date avec Cohesity est fondé sur leur engagement continu à développer des solutions comme RecoveryAgent, qui nous aident à fournir des services qui sont à la fois plus pertinents et plus efficaces, ce qui, en conséquence, nous a valu une confiance tout aussi durable de la part de nos clients. »

RecoveryAgent est la première nouvelle offre issue des efforts de développement conjoints de Cohesity et Veritas depuis que les entreprises se sont associées en décembre. En combinant les capacités de NetBackup Recovery Blueprints et Recommended Recovery Points avec l’intelligence basée sur l’IA et l’innovation native de DataProtect, RecoveryAgent est un exemple de l’innovation rapide permise par l’intégration des technologies des deux entreprises. Elle souligne également l’engagement de Cohesity à simplifier l’expérience utilisateur et à renforcer la confiance des clients dans leurs stratégies de résilience cyber.

RecoveryAgent est actuellement disponible pour certains clients en Tech Preview et sera disponible pour l’ensemble des clients NetBackup et DataProtect au cours du second semestre 2025.