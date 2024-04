Cohesity annonce sa collaboration avec Intel

avril 2024 par Marc Jacob

Ensemble, Cohesity et Intel répondent à l’un des enjeux les plus impératifs en matière de cybersécurité pour les DSI : protéger les données en cours d’utilisation. Jusqu’à présent, les options pour protéger ce type de données en mouvement étaient très limitées, pouvant conduire à une absence de chiffrement et à une forte exposition au risque de menaces internes. L’informatique confidentielle par Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) va permettre aux clients de Cohesity de réduire le risque que des acteurs malveillants accèdent aux données en cours de traitement. Une protection d’autant plus importante dans les secteurs hautement réglementés tels que la finance, la santé et le secteur public.

La plateforme Cohesity Data Cloud, solution phare de Cohesity, a intégré au fil des années de nombreuses technologies reconnues pour aider les plus grandes organisations à travers le monde à gérer et sécuriser leurs données les plus critiques face aux cybercriminels. Cohesity et Intel unissent leurs forces pour réduire le risque de cybermenaces :

• Cohesity et Intel créent une solution unique pour protéger les clés de chiffrement et les données clients dans un environnement hardware sécurisé, grâce aux capacités de confidentialité dans le cloud d’Intel SGX.

• Cette solution réduit considérablement le risque induit par l’exfiltration des données. Le chiffrement des données empêche la visualisation et le téléchargement par un compte à privilèges lorsqu’elles sont traitées en mémoire.

• Les clients de Cohesity disposent d’un moyen de vérifier que leur Intel SGX est fiable en utilisant Intel® Trust Authority, incluant les derniers correctifs et n’exécutant que l’application dédiée de Cohesity avant d’extraire la clé de chiffrement des données.